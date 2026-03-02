Perasović za ATV: Vjerujem u staru školu

Foto: ATV

U vrijeme kada je trenerski posao u evropskoj košarci krajnje nezahvalan, Velimir Perasović jedan je od rijetkih koji ima kontinuitet na klupi.

Pet godina uspješno vodi Uniks sa kojim je bio šampion VTB lige, a i ove godine se bori za sve trofeje. Za ATV se osvrnuo o novim vjetrovima koji duvaju u sportu pod obručima.

