Srbija doživjela drugi uzastopni poraz od Turske

Drugi vezani poraz ekipe Dušana Alimpijevića stavio je Srbiju na treće mjesto Grupe C, dok su Turci prvi sa maksimalnim učinkom. Drugoplasirana je BiH sa istim omjerom, ali boljom koš razlikom koja je u četvrtom kolu kvalifikacija slavila protiv Švajcarske.

Četvrta četvrtina

Početak posljednje dionice dao je nadu Srbiji da bi u finišu mogli da serviraju i preokret. Nakon četiri minuta igre Srbija je vodila sa 8:3 u poenima u četvrtoj četvrtini.

Ipak, radost nije previše dugo potrajala jer su Turci odmah uzvratili prvo trojkom, a zatim sa šutom iz igre ponovo vratili prednost od +12.

Do kraja je Srbija napadala, ali su se Turci i dalje kretali na dvocifrenoj razlici.

Treća četvrtina

Srbija je u nastavku pokušala sa višom petorkom kako bi parirala Jurcevenu i Osmaniju. Igralo se čvrsto, uz težak dolazak do poena. Turska je održavala prednost, ali je Srbija u većem dijelu četvrtine uspijevala da drži rezultatski priključak.

Sredinom perioda viđena je razmjena trojki, dok je Srbija dio poena nadoknađivala sa linije slobodnih bacanja. Međutim, serija grešaka u prenosu lopte i nekoliko loših odluka omogućili su domaćinu da se odlijepi.

Šehmus Hazer je poentirao uz faul, potom su uslijedile dodatne greške Srbije, a Turska je brzo stigla do dvocifrene prednosti (70:59). Umjesto prilike da se priđe na jedan posjed zaostatka, razlika je porasla.

U završnici treće četvrtine Turska je stekla najvećih 13 poena prednosti i u posljednjih deset minuta ušla sa vođstvom 76:63.

Druga četvrtina

Početak druge četvrtine donio je nešto sporiji ritam i probleme u organizaciji napada na obje strane. Turska je sredinom perioda stekla dvocifrenu prednost (34:23), dok je Srbija ušla u seriju promašaja za tri poena — nakon dvije rane trojke, uslijedilo je deset uzastopnih neuspjelih pokušaja.

U tim trenucima Turska je imala i 16 poena prednosti. Srbija je dugo bila bez koša iz igre, ali je uspjela da se stabilizuje i postepeno smanji zaostatak. Dobrić je pogodio važnu trojku, a ekipa Dušana Alimpijevića podigla je agresivnost u odbrani.

Finiš poluvremena pripao je Srbiji. Poslije promašaja drugog slobodnog bacanja Mitrovića, Avramović je uhvatio loptu i pogodio iz prodora uz zvuk sirene.

Na poluvremenu je bilo 48:44 za Tursku. Od 48 poena domaćina, čak 30 su postigli Jurceven (16) i Biberović (14). Kod Srbije su se istakli Miljenović sa devet, Dobrić sa osam i Marković sa sedam poena.

Prva četvrtina

Meč u Istanbulu počeo je u brzom ritmu, uz dosta kontakta i presing preko čitavog terena sa obje strane. Srbija je bolje otvorila šut za tri poena nego u prethodnom duelu u Beogradu, pa je u ranoj fazi rezultat bio u egalu (5:5, 17:17).

Najveći problem za Srbiju u uvodnim minutima predstavljao je Omer Jurceven, koji je rano ušao u ritam. Kasnije mu se pridružio i Tarik Biberović, izuzetno precizan u šutu za tri poena.

Iako je Srbija djelovala organizovanije u odbrani nego u prethodnom meču, Turska je u finišu četvrtine iskoristila svoje šutersko raspoloženje. Biberović je pogodio trojku u posljednjoj sekundi, pa je domaćin poslije prvih 10 minuta vodio 28:21. Jurceven i Biberović postigli su po 11 poena u prvoj dionici.

Naredni mečevi

Naredni meč Srbija će igrati 2. jula protiv Švajcarske, a kvalifikacije će završiti protiv selekcije Bosne i Hercegovine u Beogradu.