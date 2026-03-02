Logo
Trinkijeri od naredne sezone trener crno-bijelih!

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

20:22

Foto: Printscreen/Youtube

Andrea Trinkijeri postaće novi trener PAOK-a od naredne sezone.

Ovu vijest potvrdio je njegov menadžer, Miško Ražnatović poslije ranijih spekulacija da je posao blizu privođenja kraju. Italijanski stručnjak neko vrijeme je bez posla, ali će još malo morati da sačeka sa nastavkom rada, jer je potpisao ugovor od početka sezone 2026/27.

Bilo je priče da bi Trinkijeri mogao i nazad u Partizan kada je Željko Obradović podnio ostavku, ali ostalo je samo na spekulacijama. Italijan nije ponovo sjeo na klupu beogradskih crno-bijelih, ali će sjesti na klupu solunskih crno-bijelih.

Andrea Trinkijeri je svoju karijeru počeo u Vanoli Basketu, a onda je trenirao Juvekazertu, Veroli, Kantu, prije nego je stigao u Uniks iz Kazanja. Nakon Rusije je išao put Njemačke i tima Brose Bamberga, pa i Partizana, Bajerna i Žalgirisa.

Andrea Trinkijeri

PAOK

