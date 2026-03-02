Logo
"Izdajnik Bosne" predvodio Tursku u pobjedi protiv Srbije

Izvor:

ATV

02.03.2026

21:07

"Издајник Босне" предводио Турску у побједи против Србије
Foto: Anadolu/Arife Karakum

Zeničanin Tarik Biberović odigrao je odličnu utakmicu u dresu Turske protiv Srbije sa najboljim učinkom na parketu i postignutih 21 poena u pobjedi njegove reprezentacije rezultatom 94:86.

U dva meča protiv Srbije Biberović je potvrdio svoj ključni status u reprezentaciji Turske.

Na prošlom meču odigranom u Beogradu dobio je pohvale selektora Ergina Atamana.

Košarka, lopta

Košarka

Košarkaši BiH savladali Švajcarsku

"Tarik Biberović već je sada veliki igrač. To pokazuje i u dresu Fenerbahčea u Euroligi i zato je dio ove momčadi", izjavio je Ataman.

Od "izdajnika" do turskog heroja

Biberovićeva karijera obilježena je i kontroverzom. Kao mladi igrač nastupao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali njegova odluka da u budućnosti nosi dres Turske izazvala je žestoke reakcije. Dio tamošnje javnosti nikad mu nije oprostio tu odluku, zbog čega ga godinama prati etiketa izdajnika. S druge strane, u Turskoj je situacija potpuno suprotna - ond‌je je nacionalni heroj i igrač koji preuzima odgovornost u ključnim trenucima.

