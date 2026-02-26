Jokić izvodio „nemoguće“ i srušio Boston

Uz nevjerovatne šuteve i novi dabl-dabl učinak Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, odveo je Denver do pobjede protiv Bostona rezultatom 103:84.

Novu fenomenalnu partiju imao je Nikola Jokić koji je protiv Bostona na parketu proveo 33 minuta i za to vrijeme upisao je 30 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Raspoloženi srpski as šutirao je 7/15 za dva poena, dok je iz 13 pokušaja ubacio četiri trojke. Takođe je i sedam puta bio precizan na liniji penala sa koje je ubacio četiri poena.

Osim što je bio ubjedljivo najbolji pojedinac na terenu, trostruki MVP bio je i najkreativniji pa je tako izveo potez koji je obilježio meč.

Košarka Jokić opet maestralan, Denver opet poražen

Nagetsi nisu najpre imali odgovor na igru gostiju i tokom prvog poluvremena bili su uglavnom u zaostatku. Sve se promijenilo u trećoj deonici u kojoj je Jokić sam dao 15 poena čime je ujedno i najviše doprineo preokretu.

Tokom posljednjih 12 minuta košarkaši Denvera samo su povećavali prednost da bi na kraju ubjedljivo slavili.

Jokic literally just did the meme bruh lmao



“Nikola Jokic after a team plays 23.9 seconds of excellent defense”



😭😭



pic.twitter.com/PlFeLZ80Yz — Hater Report (@HaterReport) February 26, 2026

Jokić je najviše mogao da se osloni na Hardaveja koji je postigao 14 poena, dok je sa druge strane u timu Bostona najbolji bio Braun sa 20 poena, 11 skokova i tri asistencije, a pratio ga je Vajt sa 20 poena. Nikola Vučević, crnogorski reprezentativac, upisao je dva poena, osam skokova i jednu asistenciju.

(sputnik srbija)