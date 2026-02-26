Logo
Large banner

Jokić izvodio „nemoguće“ i srušio Boston

Izvor:

Sputnik Srbija

26.02.2026

07:26

Komentari:

0
Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Uz nevjerovatne šuteve i novi dabl-dabl učinak Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, odveo je Denver do pobjede protiv Bostona rezultatom 103:84.

Novu fenomenalnu partiju imao je Nikola Jokić koji je protiv Bostona na parketu proveo 33 minuta i za to vrijeme upisao je 30 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Raspoloženi srpski as šutirao je 7/15 za dva poena, dok je iz 13 pokušaja ubacio četiri trojke. Takođe je i sedam puta bio precizan na liniji penala sa koje je ubacio četiri poena.

Osim što je bio ubjedljivo najbolji pojedinac na terenu, trostruki MVP bio je i najkreativniji pa je tako izveo potez koji je obilježio meč.

Јокић НБА

Košarka

Jokić opet maestralan, Denver opet poražen

Nagetsi nisu najpre imali odgovor na igru gostiju i tokom prvog poluvremena bili su uglavnom u zaostatku. Sve se promijenilo u trećoj deonici u kojoj je Jokić sam dao 15 poena čime je ujedno i najviše doprineo preokretu.

Tokom posljednjih 12 minuta košarkaši Denvera samo su povećavali prednost da bi na kraju ubjedljivo slavili.

Jokić je najviše mogao da se osloni na Hardaveja koji je postigao 14 poena, dok je sa druge strane u timu Bostona najbolji bio Braun sa 20 poena, 11 skokova i tri asistencije, a pratio ga je Vajt sa 20 poena. Nikola Vučević, crnogorski reprezentativac, upisao je dva poena, osam skokova i jednu asistenciju.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

Denver

košarka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кристапс Порзингис

Košarka

Da li će Porzingis igrati protiv Jokića?

3 d

0
На слици су НБА кошаркаши Никола Јокић и Дени Авдија.

Košarka

Jokić vodio Denver do najubjedljivije pobjede u istoriji: Razmontirali Portland

5 d

0
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Košarka

Navijači vrijeđali Jokića, ponavljali jednu riječ - VIDEO

5 d

0
Јокић открио до када ће да игра кошарку

Košarka

Jokić otkrio do kada će da igra košarku

6 d

0

Više iz rubrike

Транспарент турских навијача

Košarka

Sraman transparent Turaka na utakmici protiv Partizana

12 h

0
Кошаркаши Партизана

Košarka

Partizan pao 20. put u Evroligi

12 h

0
Дончић, Кошарка

Košarka

Neshvatljiv potez Dončića: Imao je otvoren šut za pobjedu, a onda je sve uprskao!

23 h

0
Кошаркаш Денвера Никола Јокић

Košarka

Alarm u Denveru: Nikola Jokić ponovo povrijeđen

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

21

Danas je veliki svetac, vjeruje se da loza koju je posadio ima posebnu moć

09

10

Koje su prednosti "tamnog tuširanja" za poboljšanje vašeg sna

08

58

Pentagon smijenio viceadmirala Freda Kačera?

08

51

Po čijem naređenju Kijev blokira "Družbu"? "Spremni smo da preduzme druge mjere"

08

43

Vježba MUP-a na Kozari: "Ne postoji opasnost i razlog za uznemirenost"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner