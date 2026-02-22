Da li će Porzingis igrati protiv Jokića?

Izvor:
Košarkaš Golden Stejt Voriorsa Kristaps Porzingis nalazi se na listi povrijeđenih pred večerašnji duel protiv Denver Nagetsa, ali je označen kao vjerovatan za nastup.
Novo pojačanje Golden Stejta debitovalo je u četvrtak u porazu od Bostona (110:121), kada je za 17 minuta na parketu postiglo 12 poena.
Ipak, njegovo ime je uvršteno u izvještaj o povredama zbog kontrole opterećenja lijeve Ahilove tetive.
Prema najavama iz kluba, očekuje se da će Porzingis biti spreman za drugi nastup u dresu Voriorsa, i to protiv Denver Nuggets na domaćem terenu (nedelja, 21.30).
S druge strane, Golden Stejt će ponovo biti bez najveće zvijezde tima. Stef Kari propustiće sedmu uzastopnu utakmicu zbog bola u desnom koljenu.
Voriorsi trenutno imaju skor 29-27 i zauzimaju osmo mjesto na tabeli Zapadne konferencije NBA lige, a večerašnji meč protiv Nagetsa vide kao priliku da stignu do 30. pobjede u sezoni.
