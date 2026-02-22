Logo
Da li će Porzingis igrati protiv Jokića?

22.02.2026

17:48

Кристапс Порзингис
Foto: Tanjug/AP Photo/Jeff Chiu

Košarkaš Golden Stejt Voriorsa Kristaps Porzingis nalazi se na listi povrijeđenih pred večerašnji duel protiv Denver Nagetsa, ali je označen kao vjerovatan za nastup.

Novo pojačanje Golden Stejta debitovalo je u četvrtak u porazu od Bostona (110:121), kada je za 17 minuta na parketu postiglo 12 poena.

Ipak, njegovo ime je uvršteno u izvještaj o povredama zbog kontrole opterećenja lijeve Ahilove tetive.

Prema najavama iz kluba, očekuje se da će Porzingis biti spreman za drugi nastup u dresu Voriorsa, i to protiv Denver Nuggets na domaćem terenu (nedelja, 21.30).

S druge strane, Golden Stejt će ponovo biti bez najveće zvijezde tima. Stef Kari propustiće sedmu uzastopnu utakmicu zbog bola u desnom koljenu.

Voriorsi trenutno imaju skor 29-27 i zauzimaju osmo mjesto na tabeli Zapadne konferencije NBA lige, a večerašnji meč protiv Nagetsa vide kao priliku da stignu do 30. pobjede u sezoni.

