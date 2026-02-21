Jokić vodio Denver do najubjedljivije pobjede u istoriji: Razmontirali Portland

Košarkaši Denver nagetsa ubjedljivo su u gostima pobijedili Portland trejlblejzerse 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32) u utakmici regularnog dijela sezone NBA lige.

Od starog rivalstva dva tima ostalo je mrtvo slovo na papiru. Nekada su timovi igrali mečeve i sa po nekoliko produžetaka, konstantno izbacivali jedni druge u plej-ofu, a sada su Nagetsi došli do najubjedljivije pobjede tokom regularnog dijela sezone u istoriji.

54 poena razlike

Nagetsi su savladali Portland sa nevjerovatna 54 poena razlike, čime su oborili rekord iz 2008. godine kada su 16. marta nadigrali Sijetl supersonikse sa 168:116.

Ekipa Dejvida Adelmana zahvaljujući današnjem trijumfu opstaje na trećoj poziciji konferencije uprkos odličnom ritmu timova sa vrha tabele na Zapadu.

Već poslije nekoliko minuta susreta moglo je da se nasluti u kojem smjeru će meč otići.

Denver je imao dobar protok lopte, kontrolisao je skok igru i već poslije uvodnih 12 minuta imao solidnu dvocifrenu prednost (27:41).

Nikola Jokić dirigovao je igrom, a njegova ekipa dobila je nevjerovatnu dozu samopouzdanja pogađanjem šuteva.

Razlika je mogla biti znatno veća, ali je domaću ekipu "u igri" održavao šut za tri poena. U prvom poluvremenu Trejlblejzersi su ubacili sedam trojki iz 13 pokušaja, od kojih su mnogi bili iz nerezonskih pozicija ili na samom isteku napada.

Drugu četvrtinu, Nagetsi su dobili gotovo identičnim rezultatom, pa je gostujući tim na poluvremenu imao velikih 53:82.

I po dolasku sa poluvremena gosti su domaćinu ubacili veliki broj poena (43), a pred poslednji period razlika je iznosila okruglo 40.

The artist is at work pic.twitter.com/AR2pGNVRXs — Denver Nuggets (@nuggets) February 21, 2026

U završnoj četvrtini, Denver je do samog kraja povećavao stečenu prednost.

Tim iz Kolorada standardno je vodio najbolji igrač planete sa 32 poena, devet skokova i sedam asistencija, a šutirao je 10 od 15 iz igre.

Dejvid Adelman imao je još šest dvocifrenih igrača: Mari je ubacio 25 poena, Hardavej i Stroter po 19, Džonson 15, Braun 11, a Džons je dodao 10 uz 10 skokova.

U Portlandu je Holidej ubacio 19 poena, dok je Avdija upisao 15 uz 13 asistencija.

Narednu utakmicu, Denver igra protiv Golden Stejt voriorsa u nedelju od 21.30.

Rezultati mečeva NBA lige:

Šarlot hornets - Klivlend kavalirs 113:118

Memfis - Juta džez 123:114

Vašington vizards - Indijana pejsers 131:118

Atlanta hoks - Indijana pejsers 131:118

Minesota timbervulvs - Dalas maveriks 122:111

Nju Orleans pelikans - Milvoki Baks 118:139

Oklahoma Siti tander - Bruklin nets 105:86

Los Anđeles lejkers - Los Anđeles klipers 125:122

Portland trejlblejzers - Denver nagets 103:157