Ukrajina napala daleko iza granice: Jedanaest ljudi povrijeđeno

Izvor:
SRNA
21.02.2026
08:56
Komentari:0
Jedanaest ljudi povrijeđeno je u napadu ukrajinskog drona u ruskoj republici Udmurtija, saopštilo je regionalno Ministarstvo zdravlja.
"Jedan od objekata republike napadnut je noćas. Tri osobe su hospitalizovane sa povredama različite težine", navodi se u saopštenju.
Rusko Ministarstvo odbrane u odvojenom saopštenju ističe da je protivvazdušna odbrana oborila 77 ukrajinskih dronova.
Bespilotne letjelice pogođene su iznad Krasnodarske, Kurske, Rostovske, Belgorodske, Samarske, Volgogradske i Voronješke oblasti, Krima i Azovskog mora.
