Ukrajina napala daleko iza granice: Jedanaest ljudi povrijeđeno

Izvor:

SRNA

21.02.2026

08:56

Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Jedanaest ljudi povrijeđeno je u napadu ukrajinskog drona u ruskoj republici Udmurtija, saopštilo je regionalno Ministarstvo zdravlja.

"Jedan od objekata republike napadnut je noćas. Tri osobe su hospitalizovane sa povredama različite težine", navodi se u saopštenju.

Rusko Ministarstvo odbrane u odvojenom saopštenju ističe da je protivvazdušna odbrana oborila 77 ukrajinskih dronova.

Bespilotne letjelice pogođene su iznad Krasnodarske, Kurske, Rostovske, Belgorodske, Samarske, Volgogradske i Voronješke oblasti, Krima i Azovskog mora.

Rusija

Ukrajina

dron

