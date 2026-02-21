Ukrajina napala daleko iza granice: Jedanaest ljudi povrijeđeno

Jedanaest ljudi povrijeđeno je u napadu ukrajinskog drona u ruskoj republici Udmurtija, saopštilo je regionalno Ministarstvo zdravlja.

"Jedan od objekata republike napadnut je noćas. Tri osobe su hospitalizovane sa povredama različite težine", navodi se u saopštenju.

Rusko Ministarstvo odbrane u odvojenom saopštenju ističe da je protivvazdušna odbrana oborila 77 ukrajinskih dronova.

Bespilotne letjelice pogođene su iznad Krasnodarske, Kurske, Rostovske, Belgorodske, Samarske, Volgogradske i Voronješke oblasti, Krima i Azovskog mora.