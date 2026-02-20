Merc: Na pomolu novi poredak svjetskih sila

Njemački kancelar Fridrih Merc rekao je da se svijet suočava sa epohalnom globalnom promjenom i pojavom "novog poretka velikih sila".

- Svjedoci smo epohalne promjene u globalnom poretku. Međunarodni poredak zasnovan na pravilima kakav smo poznavali više ne postoji. Na njegovom mjestu, novi poredak velikih sila brzo se oblikuje - rekao je Merc na kongresu stranke u Štutgartu.

On je dodao da te promjene utiču na globalnu ekonomiju i trgovinu, kao i na bezbjednost Evrope i ulogu Njemačke u svijetu.

- U ovoj novoj eri velikih sila, snaga dobija na značaju - vojna snaga prije svega, ali i ekonomska. Ovaj novi svijet je suroviji i opasniji od prethodnog. Tamo gdje pravila gube svoju snagu, rizik od sukoba stalno raste - ocijenio je Merc.

On je dodao da Evropa mora djelovati jedinstveno i oduprjeti se pritisku imajući na umu tri prioriteta: jačanje odbrambenih kapaciteta, obnavljanje ekonomskog potencijala i postizanje tehnološkog suvereniteta.

Merc je podsjetio da je prva odluka njegove vlade bila da značajno poveća izdatke za odbranu na pet odsto njemačkog BDP-a, priznajući da je to bio težak izbor, ali i "ispravna odluka".