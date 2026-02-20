Nema više "krađe savjeta": Kraj besplatnom razgledanja u trgovinama

Uđu u trgovinu, satima isprobavaju proizvode, traže savjet stručnjaka, a onda, uz nekoliko klikova na mobitelu, isti artikal naruče onlajn po nižoj cijeni.

Fenomen poznat kao "showrooming", ili kako ga trgovci sve češće nazivaju "krađa savjeta", prerastao je u ozbiljan problem širom Njemačke.

Kupci fizičke prodavnice sve češće koriste kao besplatan izložbeni salon i savjetovalište, dok stvarnu kupovinu obavljaju na internetu.

Jedna od onih koja je odlučila stati tome ukraj je Stefanie Kranc, vlasnica porodične firme Kranz, koja prodaje školske torbe u Bohum i Hagenu.

"Posvetimo kupcima i po sat vremena, detaljno ih savjetujemo, mjerimo torbe, objašnjavamo razlike. A oni u međuvremenu na telefonu traže jeftiniju ponudu. To frustrira", kaže Kranz.

Savjet se plaća 25 evra

Kako bi zaštitila posao i vrijeme svojih zaposlenih, trgovina je uvela novu praksu: stručno savjetovanje naplaćuje 25 evra (48.89 KM). Ako kupac na kraju kupi torbu, taj iznos se odbija od cijene. Ako ne kupi, novac ostaje trgovini kao nadoknada za pruženu uslugu.

Sličan model primjenjuje i berlinska trgovina Skate i Glide, koja takođe naplaćuje savjet bez obaveze kupovine, prenosi Večernji.hr.

Trend koji prelazi granice

"Showrooming" nije samo njemački problem. Trgovci širom Evrope bilježe slična iskustva. U Milanu je, primjerice, uveden model naplate ulaska na sportske događaje, posjetioci na ulazu plaćaju određeni iznos koji se kasnije može iskoristiti za kupovinu unutar objekta.

Sličan koncept isprobala je i jedna Splićanka tokom hokejaške utakmice u Milanu.

"Na ulazu odmah očitaš karticu i skine ti se 25 evra (48.89 KM). Poslije možeš kupovati unutra. Nema ulaska besplatno", ispričala je.

Novi odnos kupca i trgovca

Digitalna kupovina promijenila je navike potrošača, ali i odnose na tržištu. Dok kupci traže najbolju cijenu, trgovci pokušavaju zaštititi vrijednost svog znanja, vremena i usluge.

Pitanje koje se sve češće postavlja glasi: treba li savjet stručnjaka biti besplatan ili je vrijeme da i on dobije svoju cijenu?