Oglasila se Đanijeva supruga nakon informacije da je pjevač hitno operisan

Tokom dana u medijima je osvanula vijest da je pjevač Radiša Trajković Đani hitno operisan na VMA.

Njegova supruga Slađa je ekskluzivno za Kurir otkrila pravu istinu.

"Sad sam reagovala i zvala te budale koje lupaju gluposti, nije istina da je imao operaciju", priča i objašnjava šta se zapravo dogodilo.

"Istina je da je imao blagu intervenciju, ugrađeno mu je pet stentova, na vrijeme je reagovano i evo ga sada kod kuće leži i odmara", zaključila je za Kurir.