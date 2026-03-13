Oglasila se Đanijeva supruga nakon informacije da je pjevač hitno operisan

Autor:ATV
13.03.2026
19:01
Komentari:0
Tokom dana u medijima je osvanula vijest da je pjevač Radiša Trajković Đani hitno operisan na VMA.
Njegova supruga Slađa je ekskluzivno za Kurir otkrila pravu istinu.
"Sad sam reagovala i zvala te budale koje lupaju gluposti, nije istina da je imao operaciju", priča i objašnjava šta se zapravo dogodilo.
"Istina je da je imao blagu intervenciju, ugrađeno mu je pet stentova, na vrijeme je reagovano i evo ga sada kod kuće leži i odmara", zaključila je za Kurir.
