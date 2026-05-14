Logo
Large banner

Isplivali jezivi detalji bratoubistva: Motkom ga udarao po glavi

Autor:

ATV
14.05.2026 12:23

Komentari:

0
Мушкарац под руком држи дрвену мотку.
Foto: Pexels/Ebahir

S.S. (61) iz sela Jastrebac kod Vladičinog Hana uhapšen je juče poslije 19 sati nakon što je udarcima motkom po glavi ubio svog brata od strica S.S. (71) iz istog sela.

Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju određen pritvor do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično djelo ubistvo.

"Nakon više udaraca drvenom motkom u predjelu glave, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo. Naložena je obdukcija tijela pokojnog", potvrđeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu u Vranju, koje vodi istragu.

Ubistvu je prethodila kraća rasprava i fizički obračun između braće.

Selo od 50 stanovnika

Inače, selo Jastrebac je planinsko i udaljeno je petnaestak kilometara od Vladičinog Hana, rijetko je naseljeno i ima oko pedesetak stanovnika. U selu su ljudi potreseni i zatečeni ubistvom koje se dogodilo sinoć. Niko nije očekivao da će svađa braće dovesti do ubistva.

Kako Kurir nezvanično saznaje, braća se nisu ženila i živjeli su sami u posebnim kućama. Bavili su se poljoprivredom.

Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца

Region

Ovo je djevojka koja je pretukla Filipinca u Zagrebu: Nedavno prijetila djevojci

"Pet metara su kuće udaljene jedna od druge, takoreći vrata do vrata. Cijelog života se tako raspravljaju, imali su i česte svađe i prijave policiji. Stariji brat je prijavljivao mlađeg. Svađali su se, moram tako da kažem, oko gluposti. Najčešće oko zemlje i drva. I zbog gluposti na kraju dođe do ubistva", navodi izvor Kurira i dodaje:

"Bez veze su imali zamjerke stalno, strašno je što je na kraju došlo do ubistva. Niko od komšija nije čuo jučerašnju svađu braće."

Prema riječima našeg sagovornika, S.S. i S.S. su se često svađali oko drveća.

"Strašno… U današnje vrijeme ovo nije normalno, ljudi za sitnice naprave glupost. Ovo je inače mirno mjesto, a sad se ovo desilo. Nije baš svejedno kad se tako nešto čuje. Sad su se obe kuće zatvorile, ne znam stvarno šta da kažem", napominje izvor Kurira.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

brat ubio brata

Srbija

Svađa

Crna hronika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца се слика у огледалу

Region

Ovo je djevojka koja je pretukla Filipinca u Zagrebu: Nedavno prijetila djevojci

2 h

0
Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Ako SDS proda odluku svog Glavnog odbora o predsjedniku, to će biti njihov kraj

2 h

3
Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Isplaćeni podsticaji poljoprivrednicima

2 h

0
Владимир Путин Русија

Svijet

Peskov: Putin uskoro u posjeti Pekingu

2 h

0

Više iz rubrike

Извјештај против Петровића због сумње на злоупотребу службеног положаја

Hronika

Izvještaj protiv Petrovića zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja

2 h

4
Полиција Србија

Hronika

Motociklista preticao preko pune linije, pa se zakucao u automobil: Preminuo u bolnici

2 h

0
Бензином покушао запалити кућу и ауто у Бањалуци!

Hronika

Benzinom pokušao zapaliti kuću i auto u Banjaluci!

3 h

0
Бањалучанин из фирме изнио бицикл, пуњач и електронске цигарете

Hronika

Banjalučanin iz firme iznio bicikl, punjač i elektronske cigarete

3 h

0

  • Najnovije

14

21

Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

14

16

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Obrenovcu: Upao u dvorište i Mišelu presudio mačetom

14

07

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

14

03

Mađar ukida vojno vanredno stanje

13

55

Zamjena starih novčanica na ove dvije lokacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner