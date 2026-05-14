Benzinom pokušao zapaliti kuću i auto u Banjaluci!

Banjalučka policija uhapsila je I.Đ. (32), državljanina Njemačke, zbog sumnje da je pokušao da zapali automobil i privatnu kuću u Banjaluci, koje je prethodno polio benzinom.

Kako saznajemo osumnjičeni je kuću i automobil polio benzinom. Uočio ga je vlasnik kuće koji je ga je otjerao. Motiv napada nije najjasniji, a prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni je psihički nestabilna osoba.

Pokušao zapaliti kuću i auto

U PU Banjaluka da su operativnim mjerama i radnjama identifikovali i uhapsili I.Đ. državljanina Njemačke, sa trenutnim boravištem u Banjaluci, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

”Muškaraca iz Banjaluke u 4.15 časova policiji je prijavio da je neposredno prije prijeva nepoznati muškarac pokušao da zapali njegovu porodičnu kuću i vozilo. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i izvršili uviđaj kojom prilikom su potvrđeni navodi prijave”, saopštila je PU Banjaluka.

U pretresu otkriveni dokazi

Dodaju da su operativnim radom došli do saznanja da se u vezu sa navedenim krivičnim djelom može dovesti I.Đ. Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi navedeno lice.

”Prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela, kao i određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu i metalna mrvilica”, navode u policiji.