Logo
Large banner

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

Autor:

ATV
14.05.2026 09:36

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor identifikovali su i lišili slobode četiri lica zbog brutalnog napada na dva lica iz Čelinca, potvrđeno je iz policije.

Slobode su lišeni Prijedorčani čiji su inicijali D.R., N.M., Đ.Lj. i M.K. Oni se terete da su počinili krivična djela "Ugrožavanje sigurnosti" te "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

Prema saznanjima iz istrage, nemili događaj odigrao se 3. maja ove godine na području Kozarca. Osumnjičena četvorka je svojim vozilom presrela i prisilila na zaustavljanje automobil u kojem su se nalazili oštećeni iz Čelinca.

"Nakon što su zaustavili vozilo, osumnjičeni su fizički napali lica koja su se u njemu nalazila, a potom su oštetili i sam automobil", navodi se u policijskom saopštenju.

U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.R., N.M., Đ.Lj. i M.K. biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

presretnut automobil

Tuča

Crna hronika

hapšenje

fizički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Емир Селимовић из Калесије, убица супруге и дјетета

Hronika

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

15 min

0
Водитељи Викторија Сваровски и Мајкл Островски на сцени током првог полуфинала 70. Пјесме Евровизије у Бечу, Аустрија, у уторак, 12. маја 2026. године.

Kultura

Večeras drugo polufinale Evrovizije: Ovo su favoriti

18 min

0
Јована Пајић: Никада се више нећу удати

Scena

Jovana Pajić: Nikada se više neću udati

20 min

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Stiže nevrijeme: Meteorolozi izdali upozorenje za naredne dane

24 min

0

Više iz rubrike

Емир Селимовић из Калесије, убица супруге и дјетета

Hronika

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

15 min

0
Пожар у Добоју: Изгорјело возило

Hronika

Požar u Doboju: Izgorjelo vozilo

46 min

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Užas kod Vladičinog Hana: Ubio brata drvenom motkom nakon svađe

1 h

0
Школске клупе у учионици.

Hronika

Nastavnik prijetio djetetu u Osnovnoj školi u Sarajevu

2 h

0

  • Najnovije

09

49

Kapitalac težak 82 kilograma ulovljen kod Bara: Dušan se 18 minuta borio sa tunom

09

43

Pijan uletio na terasu kafića u Šipovu, ima povrijeđenih

09

36

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

09

34

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

09

31

Večeras drugo polufinale Evrovizije: Ovo su favoriti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner