Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor identifikovali su i lišili slobode četiri lica zbog brutalnog napada na dva lica iz Čelinca, potvrđeno je iz policije.

Slobode su lišeni Prijedorčani čiji su inicijali D.R., N.M., Đ.Lj. i M.K. Oni se terete da su počinili krivična djela "Ugrožavanje sigurnosti" te "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

Prema saznanjima iz istrage, nemili događaj odigrao se 3. maja ove godine na području Kozarca. Osumnjičena četvorka je svojim vozilom presrela i prisilila na zaustavljanje automobil u kojem su se nalazili oštećeni iz Čelinca.

"Nakon što su zaustavili vozilo, osumnjičeni su fizički napali lica koja su se u njemu nalazila, a potom su oštetili i sam automobil", navodi se u policijskom saopštenju.

U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.R., N.M., Đ.Lj. i M.K. biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.