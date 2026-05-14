Stiže nevrijeme: Meteorolozi izdali upozorenje za naredne dane

Iako će danas, 14. maja, preovladavati sunčano i toplije vrijeme, već poslijepodne stiže postepena promjena. Dok su tokom dana na sjeveru i istoku mogući tek kratkotrajni pljuskovi, veče donosi jače naoblačenje koje će prvo zahvatiti jug i krajnji zapad zemlje.

"Večernji časovi donose kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar će ujutru biti slab, ali će u drugom dijelu dana i tokom večeri pojačati na umjeren, lokalno i jak jugozapadni smjer. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 18 do 24 stepena", navode meteorolozi.

Kraj sedmice uz kišu i vjetar

U petak, 15. maja, jutro će biti pretežno oblačno sa padavinama na jugu i zapadu. Iako se prijepodne na sjeveru i istoku očekuju sunčani intervali, sredinom dana i poslijepodne pljuskovi praćeni grmljavinom proširiće se na cijelu teritoriju Srpske. Vjetar će biti umjeren do pojačan južnih smjerova, a maksimalna dnevna temperatura iznosiće do 24 stepena.

Za vikend svježije, moguće i nepogode

Subota, 16. maj, donosi dodatni pad temperature i izraženu nestabilnost. Meteorolozi upozoravaju da su na jugu moguće i jače nepogode. Posebno će biti vjetrovito – umjeren i jak jugo tokom dana će naglo promijeniti smjer na sjeverni, uz jake udare. Temperatura vazduha biće u padu, pa će se na zapadu kretati oko svega 14 stepeni.

U nedjelju, 17. maja, zadržaće se oblačno vrijeme sa povremenom slabom kišom, koja će biti češća u prvom dijelu dana. Postepeno razvdravanje i prestanak padavina očekuju se tek u večernjim časovima, prvo na zapadu i sjeveru Republike.

Stabilizacija početkom sedmice

Od ponedeljka, 18. maja, očekuje nas promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode. Iako je i dalje moguća slaba i povremena kiša, maksimalna dnevna temperatura vazduha ponovo će biti u blagom porastu i iznosiće do 22 stepena, dok će u višim predjelima biti oko devet stepeni.