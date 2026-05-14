Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti sunčano i toplije u odnosu na prethodni dan uz postepeno naoblačenje, a lokalno su na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi.

Uveče se očekuje jače naoblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar ujutro, a tokom dana umjeren, lokalno i jak jugozapadni.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24 stepena Celzijusova.

Društvo Srpska bogatija za 25 beba

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Čemerno nula, Bjelašnica i Sarajevo dva, Višegrad i Mrkonjić Grad tri, Banjaluka, Prijedor, Tuzla i Zenica četiri, Doboj, Bijeljina i Bileća šest, Trebinje devet stepeni Celzijusovih.