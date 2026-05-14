Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Autor:

ATV
14.05.2026 07:56

Komentari:

0
Какво нас вријеме данас очекује?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti sunčano i toplije u odnosu na prethodni dan uz postepeno naoblačenje, a lokalno su na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi.

Uveče se očekuje jače naoblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar ujutro, a tokom dana umjeren, lokalno i jak jugozapadni.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24 stepena Celzijusova.

Беба

Društvo

Srpska bogatija za 25 beba

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Čemerno nula, Bjelašnica i Sarajevo dva, Višegrad i Mrkonjić Grad tri, Banjaluka, Prijedor, Tuzla i Zenica četiri, Doboj, Bijeljina i Bileća šest, Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

RHMZ

Temperatura

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мајка и беба

Društvo

Srpska bogatija za 25 beba

2 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Društvo

Stabilne cijene nafte nakon velikog rasta zbog tenzija na Bliskom istoku i pada zaliha

2 h

0
Гужва на граничном прелазу Градишка 14.05.2026.

Društvo

Gužve na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

2 h

0
Свети пророк Јеремија

Društvo

Slavimo Svetog proroka Jeremiju: Zašto se danas ne valja češljati?

2 h

0

  • Najnovije

09

49

Kapitalac težak 82 kilograma ulovljen kod Bara: Dušan se 18 minuta borio sa tunom

09

43

Pijan uletio na terasu kafića u Šipovu, ima povrijeđenih

09

36

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

09

34

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

09

31

Večeras drugo polufinale Evrovizije: Ovo su favoriti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner