Srpska bogatija za 25 beba

ATV
14.05.2026 07:41

Мајка и беба
Foto: Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, i to 11 d‌jevojčica i 14 d‌ječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, potom u Foči tri, u Doboju, Zvorniku i Trebinju po dvije, te u Bijeljini, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

U Banjaluci je rođeno pet d‌jevojčica i sedam d‌ječaka, u Foči dvije d‌jevojčice i d‌ječak, u Doboju dva d‌ječaka, u Zvorniku i Trebinju po jedna d‌jevojčica i jedan d‌ječak, u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna d‌jevojčica, a u Bijeljini i Gradišci po d‌ječak.

U prijedorskom porodilištu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

