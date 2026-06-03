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Mandiću smanjena kazna za ubistvo Ariela Bogdanovića!

Autor:

Ognjen Matavulj
03.06.2026 13:34

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Dalibor Mandić
Foto: ATV

Vrhovni sud Republike Srpske smanjio je kaznu Daliboru Mandiću i osudio ga na 20 godina zatvora zbog ubistva Ariela Bogdanovića!

Bio osuđen na 30 godina zatvora

Prvostepenom presudom Mandić je bio osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo, ali je presuda preinačena u ”obično” ubistvo i kazna je smanjena za 10 godina.

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Hronika

Mandić osuđen na 30 godina zbog ubistva Bogdanovića

”Sudsko vijeće odbilo je žalbu tužilaštva i djelimično je uvažio žalbu optuženog i njegovog branioca. Presuda Okružnog suda je preinačena u pravnoj ocjeni djela i odluci o kazni tako da su radnje optuženog pravno kvalifikovane kao krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. za koje je optuženi osuđen na kaznu od 20 godina zatvora”, saopštio je Vrhovni sud Republike Srpske.

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Hronika

Mandić tvrdi da mu je ubistvo Bogdanovića namješteno!

U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a prvostepena presuda je u ostalom dijelu ostala neizmjenjena.

Bogdanović ubijen 2. decembra 2022. godine

Ariel Bogdanović ubijen je 2. decembra 2022. godine. Prema optužnici Mandić je u Bulevaru srpske vojske pratio Bogdanovića, koji se pješke kretao stazom od Tržnog centra "Delta planet" ka Rebrovačkog mostu. Sustigao ga je u blizini studentskog "Kampusa" i nožem ubo u donji dio trupa.

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Hronika

Ubistvo Ariela Bogdanovića: Mandić traži oslobađajuću presudu, tužilaštvo najstrožu kaznu

Bogdanović je krenuo da bježi i Mandić je trčao za njim. Ranjeni mladić je prešao preko ulice i došao do benzinske pumpe "Nestro petrol", gdje je iscrpljen vjerovatno usljed krvarenja pao na asfalt. Dok je ležao na putu ubica mu je prišao i mučki ga izbo nožem. Sam čin ubistva su snimile i nadzorne kamere benzinske pumpe.

Ariel Bogdanović mučki izboden nožem

Obdukcijom je utvrđeno da je ubica Arielu zadao još osam uboda nožem, u lice, vrat i grudni koš. Nakon zločina Mandić je pobjegao u krug Kampusa. Tu se presvukao i otišao kući. U 21.16 časova došao je u teretanu ”For life” gdje su ga snimile nadzorne kamere.

Ubijeni Ariel i optuženi Mandić bili su zaposleni u firmi ”DDC MLS”. Kritične noći Ariel je završio smjenu i krenuo kući. Koleginica mu je ponudila prevoz, što je on odbio, navodeći da želi da prošeta. Porukama je kontaktirao sa svojom majkom Dijanom Bogdanović. Napisao joj je da ide kući i da pristavi kafu. Usput je ubijen...

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Tagovi :

Ariel Bogdanović

Dalibor Mandić

Dalibor Mandić žalba

Banjaluka

Ubistvo

Vrhovni sud Republike Srpske

Komentari (3)
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