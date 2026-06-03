Automobil na auto-putu "9. januar" udario u bankinu

Na auto-putu "9. januar" dogodila se saobraćajna nezgoda kada je vozilo udarilo u zaštitnu bankinu. Pričinjena je veća šteta, a policijski uviđaj je u toku.

Za sada još uvijek nije poznat razlog zašto je automobil udario u bankinu, novodi portal Provjereno.

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a oštećena je i bankina.

Policija je na terenu i obavlja uviđaj nakon kojeg će se znati više informacija.

S obzirom na kišu i mokar kolovoz, na vozače se apeluje da brzinu prilagode uslovima na putu i voze oprezno.