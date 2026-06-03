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Uhapšeno lice koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu

Autor:

ATV
03.06.2026 10:21

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Ухапшено лице које је изазвало саобраћајну незгоду

Policija je u Trebinju identifikovala i uhapsila lice čiji su inicijali R.K, koje se sumnjiči da je nakon izazivanja saobraćajne nezgode pobjeglo sa lica mjesta prije dolaska policijskih službenika.

Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo više od 1,5 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Saobraćajna nezgoda je za posljedicu imala materijalnu štetu.

Na području Policijske uprave Trebinje za pet mjeseci 2026. godine evidentirano je sedam saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom sa po jednim nepoznatim učesnikom, od čega je pet nezgoda rasvijetljeno, prenosi Srna

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Tagovi :

PU Trebinje

Policija

Saobraćajna nezgoda

hapšenje

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