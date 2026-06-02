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ATV saznaje: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

Autor:

ATV
02.06.2026 19:53

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Потрага за дјечаком у Дрини
Foto: RUCZ

Tijelo dječaka, koji je prije osam dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo,, pronađeno je danas u poslijepodnevnim satima, nezvanično saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, tijelo je pronađeno u Drini u blizini Pavlovića mosta.

Podsjećamo, dječak je nestao 26. maja dok se kupao Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

U potragu su bili uključeni policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani.

Takođe, bio je dignut i dron tokom potrage.

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pronađeno tijelo

Nestanak

Drina

Zvornik

nestao dječak

Nestao dječak u Drini Zvornik

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