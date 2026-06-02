ATV saznaje: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

Autor:ATV
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Tijelo dječaka, koji je prije osam dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo,, pronađeno je danas u poslijepodnevnim satima, nezvanično saznaje ATV.
Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, tijelo je pronađeno u Drini u blizini Pavlovića mosta.
Podsjećamo, dječak je nestao 26. maja dok se kupao Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.
U potragu su bili uključeni policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani.
Takođe, bio je dignut i dron tokom potrage.
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