ATV saznaje: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

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Tijelo dječaka, koji je prije osam dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo,, pronađeno je danas u poslijepodnevnim satima, nezvanično saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, tijelo je pronađeno u Drini u blizini Pavlovića mosta. Podsjećamo, dječak je nestao 26. maja dok se kupao Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga. U potragu su bili uključeni policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani. Takođe, bio je dignut i dron tokom potrage.

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