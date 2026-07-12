Ajatolah Modžtaba Hamnei najavio osvetu

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ponovio je danas da će Iran osvetiti svog oca i druge Irance ubijene u američko-izraelskim napadima.

U zajedničkoj ofanzivi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u februaru ubijeno je više od 3.000 ljudi, među kojima i Hamneiev otac Ali Hamnei. Tom napadu prethodio je dvanaestodnevni rat Vašingtona i Tel Aviva protiv Teherana u junu prošle godine, u kojem je poginulo gotovo 1.000 ljudi.

„Misija osvete“

– Obećavamo da ćemo osvetiti vašu čistu krv i krv svih mučenika palih u ova dva rata od ruke njihovih zločinačkih i osramoćenih ubica – poručio je Hamnei.

Dodao je da „misija osvete“ ne zavisi od njegovog prisustva niti od prisustva drugih zvaničnika.

– Bili mi ovdje ili ne, ovo obećanje biće ispunjeno. Uskoro će slobodni ljudi širom svijeta izvršiti svoj dio ove božanske misije – rekao je.

Hamnei je i u subotu izjavio da je osveta za njegovog ubijenog oca „zahtjev nacije“ koji se „svakako mora“ sprovesti.

Napetosti uprkos sporazumu

Teheran i Vašington su u junu, uz posredovanje Pakistana, potpisali memorandum o razumijevanju sa ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Međutim, uprkos tom sporazumu, dvije strane posljednjih dana ponovo razmjenjuju napade nakon eskalacije napetosti oko prolaska trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.