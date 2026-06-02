U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva

Dva lica uhapšena su zbog sumnje da su na području sarajevske opštine Novi Grad pokušala da ubiju muškarca čiji su inicijali B.H, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Lica čiji su inicijali T.H. i U.D. uhapšena su danas poslije podne zbog sumnje da su 24. maja počinila krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Uhapšene osobe su na kriminalističkoj obradi.

Do pucnjave u kojoj je ranjen B.H. došlo je 24. maja oko ponoći u sarajevskom naselju Alipašino Polje.

(SRNA)