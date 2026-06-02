Dodik: Zločinci u Ledićima ubijali djecu čiji je jedini ''zločin'' bio što su Srbi

Zločin nad srpskim civilima u Ledićima 1992. godine jedan je od najmonstruoznijih i najpotresnijih zločina nad srpskim narodom u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je za Srnu rekao da su zločinci zločinci ubijali višečlane porodice ne štedeći ni djecu ni starce, a sve sa ciljem istrebljenja Srba sa tog prostora.

"U Ledićima nisu ubijani vojnici na liniji fronta, već nedužni ljudi čija je jedina `krivica` bila to što su Srbi i što su željeli da ostanu na svojim ognjištima. Posebno boli činjenica da su među žrtvama bila i djeca, pa i osamnaestomjesečni dječak Milun Tešanović, čije je djetinjstvo prekinuto prije nego što je čestito i počelo. Nažalost, odmah na početku svog života upoznao je surovost i bestijalnost krvnika koji su njegovo tijelo iskasapili", istakao je Dodik za Srnu povodom sutrašnjeg obilježavanja zločina nad Srbima u Ledićima, opština Trnovo, koje su počinili pripadnici takozvane Armije BiH.

On je naveo da ​Ledići nisu bili vojni cilj, već obično mirno selo čiji su mještani, nakon prethodnog dogovora o nenapadanju sa komšijama muslimanima iz susjednih sela, ubijani, mučeni i zatirani samo zbog svog srpskog imena, vjere, kulture, jezika i porijekla.

"To je bio svjestan i planski čin etničkog čišćenja sa namjerom da se na ovom prostoru izbriše svaki trag srpskog postojanja. Danas u Ledićima živi oko pet muslimana, a prema rezultatima popisa iz 1991. godine, živjelo je 36 stanovnika od kojih je 35 bilo srpske nacionalnosti. Znači, cijelo srpsko selo potpuno je ugašeno, `zahvaljujući` bestijalnosti muslimanskih zločinaca", naglasio je Dodik.

​Pored bola zbog gubitka života nedužnih srpskih civila, koji su bili izloženi svirepom mučenju, istakao je Dodik, danas osjećamo i duboko ogorčenje zbog sramne inertnosti i jednostranosti pravosuđa BiH.

"Više od tri decenije od ovog strašnog zločina, Sud i Tužilaštvo BiH pokazuju potpuno ignorisanje i nedostatak profesionalne i ljudske etike kada je riječ o srpskim žrtvama. Procesi koji su vođeni o ovom zločinu pretvoreni su u farsu, a optuženi za monstruozna ubistva u Ledićima i na prostoru Trnova su oslobađani ili su se optužnice namjerno obesmišljavale", ukazao je Dodik.

On je podsjetio da su trojica optuženih za ovaj zločin oslobođeni prvostepenom presudom Suda BiH iz 2021. godine jer, kako je to Sud BiH obrazložio, Tužilaštvo "nije dokazalo" njihovo učešće u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu, kao ni njihovu komandnu i individualnu odgovornost, što je i Apelaciono vijeće istog tog suda potvrdilo.

"Ovom odlukom srpske žrtve iz Ledića su još jednom ubijene. ​Ovakva selektivna pravda iz Sarajeva nije ništa drugo do nastavak zločina mirnodopskim sredstvima. Pravosudni sistem BiH godinama nam šalje poruku da životi Srba manje vrijede i da za njihove dželate nema kazne. To nije pravda, već ruganje žrtvama i cementiranje nepravde", konstatovao je Dodik.

​Bez obzira na to je zločin u Ledićima jedan u nizu zločina nad Srbima bez kazne, kaže Dodik, Republika Srpska i srpski narod nikada neće odustati od traženja pravde, niti će dopustiti da institucije u Sarajevu svojom sramnom tišinom, neobjektivnošću i ignorisanjem amnestiraju zločince.

On je dodao da pravda koja bira žrtve nije pravda, već političko sredstvo za ponovno ubijanje i ponižavanje srpskog naroda.

"Naša patriotska dužnost i istorijska obaveza je da pamtimo Lediće, da svjedočimo istinu i da je prenosimo budućim generacijama. To moramo i hoćemo zbog malog Miluna, zbog porodica Tešanović i Vasić, najvećih stradalnika u Ledićima", rekao je Dodik i poručio da je Republika Srpska garant da srpski narod više niko i nikada neće moći ubijati, progoniti i pri tom još ostati i nekažnjen.