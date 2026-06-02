Izabrani potpredsjednici SP i donesena odluka o učešću na izborima

Na sjednici Glavnog odbora Socijalističke partije, održanoj s ciljem pripreme za predstojeće izborne aktivnosti, donesene su ključne kadrovske odluke kojima je ojačana stranačka struktura.

Za nove potpredsjednike Socijalističke partije izabrani su Petar Jokanović, Nedeljko Jović, Rajko Ćapin i Duško Milunović, čime je rukovodeći tim stranke dodatno osnažen. Istovremeno, na čelo Izvršnog odbora SP-a imenovan je Ognjen Kuljić, koji će preuzeti koordinaciju operativnih poslova u narednom periodu.

Predsjednik Socijalističke partije, Petar Đokić, tokom sjednice je predstavio izbornu strategiju za predstojeće opšte izbore.

On je potvrdio da će Socijalistička partija na izbore izaći sa samostalnim kandidatskim listama za nivo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i za pojedine kantone u Federaciji BiH, čime stranka nastoji da dodatno profiliše svoju političku platformu.

Kada je riječ o inokosnim funkcijama, Đokić je istakao dosljednost u poštovanju koalicionih odnosa.

Potvrđeno je da će Socijalistička partija, u skladu sa ranije postignutim dogovorom sa koalicionim partnerima, pružiti punu podršku zajedničkim kandidatima SNSD-a.