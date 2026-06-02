Logo
Large banner

Gajanin: Srpska se uspješno razvija zahvaljujući institucijama

Autor:

ATV
02.06.2026 14:25

Komentari:

0
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин
Foto: ATV

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da se Republika Srpska uspješno razvija, zahvaljujući svim njenim institucijama.

"Akademska zajednica je uspješno učestvovala u stvaranju Republike Srpske i pomoći će Vladi kada je riječ o zaštiti Srpske, ali i unapređenju njene pozicije u regionalnim, ali i svjetskim razmjerama", rekao je Gajanin novinarima nakon predavanja koje je premijer Republike Srpske Savo Minić održao o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra" na Fakultetu političkih nauka, prenosi Srna.

Gajanin je naglasio da Univerzitet ima podršku Vlade Srpske, predsjednika Republike i svih institucija u stvaranju boljih uslova za rad i studiranje.

"Imali smo danas priliku da vidimo nekoliko projekata koje zahvaljujući sredstvima i predsjednika Republike Srpske i Vlade Srpske realizujemo u Univerzitetskom gradu", rekao je Gajanin.

On je naveo da su uslovi za studiranje u Republici Srpskoj sve bolji i da će tako biti u narednom periodu, dodavši da je tako i kada je riječ o uslovima rada nastavnikog kadra.

"Vlada Republike Srpske se zalaže i za poboljšanje standarda zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i na tome smo im zahvalni", naglasio je Gajanin.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radoslav Gajanin

Rektor Univerziteta

Univerzitet u Banjaluci

Srpska - juče, danas, sutra

Fakultet političkih nauka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Pola miliona KM za sufinansiranje programa u kulturi i projekata nacionalnih manjina

2 h

0
Зграда Владе Републике Српске - окачена тробојка на крову.

Republika Srpska

"Institucije Srpske uvijek na strani naroda"

2 h

3
Саво Минић на Факултету политичких наука у Бањалуци

Republika Srpska

Minić: Da nije bilo Srpske, ni nas danas ne bi bilo ovdje

3 h

0
Додик: За нови вртић у Угљевику одобрена средства у износу од 4,5 милиона КМ

Republika Srpska

Dodik: Za novi vrtić u Ugljeviku odobrena sredstva u iznosu od 4,5 miliona KM

3 h

17

  • Najnovije

16

27

Vukadinović: Evropska budućnost se ne može graditi bez snažnih lokalnih zajednica

16

23

Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

16

16

Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

16

03

Omekšivač nije preporučljivo koristiti pri pranju ove odjeće: Može je oštetiti

15

51

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner