Gajanin: Srpska se uspješno razvija zahvaljujući institucijama

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da se Republika Srpska uspješno razvija, zahvaljujući svim njenim institucijama.

"Akademska zajednica je uspješno učestvovala u stvaranju Republike Srpske i pomoći će Vladi kada je riječ o zaštiti Srpske, ali i unapređenju njene pozicije u regionalnim, ali i svjetskim razmjerama", rekao je Gajanin novinarima nakon predavanja koje je premijer Republike Srpske Savo Minić održao o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra" na Fakultetu političkih nauka, prenosi Srna.

Gajanin je naglasio da Univerzitet ima podršku Vlade Srpske, predsjednika Republike i svih institucija u stvaranju boljih uslova za rad i studiranje.

"Imali smo danas priliku da vidimo nekoliko projekata koje zahvaljujući sredstvima i predsjednika Republike Srpske i Vlade Srpske realizujemo u Univerzitetskom gradu", rekao je Gajanin.

On je naveo da su uslovi za studiranje u Republici Srpskoj sve bolji i da će tako biti u narednom periodu, dodavši da je tako i kada je riječ o uslovima rada nastavnikog kadra.

"Vlada Republike Srpske se zalaže i za poboljšanje standarda zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i na tome smo im zahvalni", naglasio je Gajanin.