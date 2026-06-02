GRAFIKA: Ovo su nove kazne za saobraćajne prekršaje

02.06.2026 15:37

Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало
Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica na svom Fejsbuk profilu objavio je grafički pregled novih kazni za saobraćajne prekršaje.

Novi iznosi kazni su su predviđeni nedavnim izmjenama zakonskih propisa s ciljem povećanja bezbjednosti na putevima i zaštite svih učesnika u saobraćaju, navodi se na grafičkom prikazu.

Među najznačajnijim novinama su kazne za bahatu, odnosno obijesnu vožnju, koja ranije nije bila definisana zakonom. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 2.000 do 3.000 KM, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci te dva kaznena boda.

U slučajevima kada obijesna vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazne su još oštrije. Predviđena je novčana kazna od 3.000 do 5.000 KM, zabrana upravljanja vozilom od devet mjeseci i četiri kaznena boda.

Povećane su i kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje te nevezivanje bezbjednosnog pojasa. Umjesto dosadašnjih kazni od 100 do 300 KM i jednog kaznenog boda, vozači će za ove prekršaje plaćati od 200 do 400 KM.

Za izazivanje saobraćajne nesreće korištenjem mobilnog telefona predviđena je kazna od 400 do 2.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom od jednog do šest mjeseci i dva kaznena boda. Ranije su se kazne za ovaj prekršaj kretale od 300 do 1.000 KM.

Znanto su pooštrene i sankcije za vožnju pod uticajem alkohola iznad 1,50 promila. Umjesto dosadašnje kazne od 400 do 1.000 KM, vozači će plaćati od 2.000 do 3.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom šest mjeseci i dva kaznena boda. U slučajevima kada se takva vožnja tretira kao obijesna, predviđene su i strože sankcije.

Ista novčana kazna, od 2.000 do 3.000 KM, predviđena je i za vožnju pod uticajem narkotika, uz zabranu upravljanja vozilom šest mjeseci i dva kaznena boda. Ranije su kazne za ovaj prekršaj iznosile od 100 do 300 KM.

Za odbijanje alkotesta ili testa na droge predviđena je kazna od 1.000 KM, zadržavanje do 12 sati, zabrana upravljanja vozilom od dva do šest mjeseci te dva kaznena boda.

