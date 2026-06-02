Potvrđeni novi slučajevi ebole, testiranje otežano

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je trenutno u Demokratskoj Republici Kongo potvrđen 321 slučaj ebole, dok je broj sumnjivih slučajeva značajno smanjen na 116 jer su stotine osoba nakon istrage isključene iz statistike.

Prema današnjim podacima, u Kongu je zabilježeno 48 smrtnih slučajeva, dok se šest osoba oporavilo od ebole, prenosi Rojters.

Scena Influenserka pronađena mrtva u stanu, sumnja se na jedno

U Ugandi je do sada potvrđeno devet slučajeva i jedan povezani smrtni ishod, saopštio je portparol SZO Kristijan Lindmajer u Ženevi.

SZO je ranije saopštila da je bilo 906 sumnjivih slučajeva infekcije virusom ebole Bundibugio u Demokratskoj Republici Kongo, uključujući 223 sumnjiva smrtna ishoda, koji su bili predmet istrage.

Međutim, kasniji podaci pokazali su značajno niži broj sumnjivih slučajeva.

Na pitanje o smanjenju broja sumnjivih slučajeva, Lindmajer je rekao da su mnogi slučajevi "isključeni" nakon dodatnih ispitivanja.

"Radi se o osobama koje su nakon testiranja utvrđene kao zaražene drugim bolestima ili su imale samo povišenu temperaturu bez drugih simptoma", naveo je on i dodao da može da dođe do promjene brojki kako se nastavljaju testiranja.

Ekonomija Oglas u BiH zapalio mreže: Plata 6.000 KM i besplatan smještaj

Sumnjivi slučaj uključuje svaku osobu koja je identifikovana kroz nadzor ili se javila u zdravstvenu ustanovu sa simptomima, dok se potvrđeni slučajevi odnose samo na pozitivno testirane pacijente na ebolu Bundibugio soja.

Testiranje je otežano jer standardni testovi u početku nisu detektovali ovaj soj, za koji ne postoji odobrena vakcina, a kapaciteti za dijagnostiku su ograničeni.

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti proglasili su 15. maja izbijanje soja Bundibugio 17. epidemijom ebole u Kongu, a SZO ga je ubrzo proglasila vanrednom situacijom od međunarodnog značaja za javno zdravlje.

(Tanjug)