Šta kriju doktori Janika Sinera? "Svi znamo da nešto postoji"

Iako je u većem dijelu teniskog svijeta eliminacija Janika Sinera već arhivirana i pažnja preusmjerena na završnicu Rolan Garosa, u Italiji se ta priča i dalje ne smiruje.

Čak ni istorijski uspjeh da trojica "azura" prvi put zajedno igraju četvrtfinale grend slema nije uspio da potisne šok zbog ispadanja prvog tenisera svijeta.

Janik Siner je u meču koji je potpuno promijenio tok imao kontrolu – osvojio je prva dva seta i u trećem vodio 5:1 protiv Argentinca Huan Manuel Serundolo, 56. igrača sveta. Međutim, uslijedio je dramatičan pad: u narednih 20 gemova izgubio je čak 18 i na kraju doživio eliminaciju koja je iznenadila teniski svijet.

U Italiji su odmah krenule analize i različita tumačenja, a jedan od onih koji su otvorili polemiku bio je bivši teniser Roberto Bertoluči.

On je u emisiji "Prestup" doveo u pitanje objašnjenja koja su se pojavila nakon meča, posebno ona koja se odnose na moguće probleme sa vrućinom.

"Ne želim da glumim ljekara na razdaljini od 500 kilometara, ali nije mi jasno kako je moglo to da mu se desi na 30 stepeni i samo 25 procenata vlage".

Dodao je i da su uslovi bili potpuno uobičajeni za profesionalni nivo.

"To je potpuno normalna temperatura, čak i amateri i rekreativci normalno igraju na njoj cijelog ljeta. Na njegovom nivou to ne smije da bude problem."

Nastavljajući analizu, Bertoluči je odbacio mogućnost da je u pitanju bio toplotni udar.

"Znači, to nije mogao da bude toplotni udar. Drugo, kada je išao u svlačionicu na tretman, mjerena mu je temperatura i nije je imao. Kada neko pati od toplotnog udara, on ima temperaturu. I njegov pritisak je bio perfektan. Ova dva faktora najbolje govore da to nije bio toplotni udar."

Ono što je posebno podiglo prašinu jeste njegova završna opaska o mogućim dubljim razlozima.

"Ja nisam doktor, ali on i doktori koji su oko njega znaju o čemu se radi. Svi znamo da nešto postoji i da taj momak to vuče već duže vrijeme. Jer to što mu se dogodilo nije normalno", rekao je Bertoluči, prenosi B92