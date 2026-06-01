Nikad luđi Rolan Garos: Eliminisani Rud i Rubljov

Skoro svi favoriti su eliminisani sa Rolan Garosa, nema više ljudi poput Janika Sinera, Novaka Đokovića, Kaspera Ruda, Danila Medvedeva, Aleksa de Minora, Tejlora Frica...

Nema više ni Andreja Rubljova na ovom turniru. Njega je u nedjelju uveče eliminisao Jakub Menšik poslije velike borbe sa 3-2 u setovima.

Meč je trajao 3 sata i 41 minut, a po setovima bilo je 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3.

Menšik je sjajno počeo ovaj duel i odmah u drugom gemu napravio brejk, što mu je i donijelo šansu da osvoji prvi set i to je iskoristio, pa je u sljedećem viđena ljuta borba.

Preko sat vremena je trajalo nadmudrivanje Rubljova i Menšika, a Čeh je poslije taj-brejka poveo sa 2-0 i to je bio znak da se Rubljov probudi.

Rus je za sat vremena i 14 minuta uspeo da osvoji sledeća dva seta, da dozvoli Menšiku ukupno šest gemova u tom periodu i režira pravu dramu u Parizu.

Ipak, 27. igrač planete je bio riješen da ode u četvrtfinale. U posljednjem, petom setu, napravio je ključan brejk u osmom gemu, poveo 5:3 i onda sprečio dvije brejk lopte Rubljovu pa ostvario veliku pobjedu.

Ispao i Kasper Rud

Brazilski teniser Žoao Fonseka plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa pošto je pobijedio dvostrukog finalistu Kaspera Ruda u četiri seta 7:5, 7:6(10:8), 5:7, 6:2.

Pošto je eliminisao Novaka Đokovića posle 2:0 u setovima za Srbina, Brazilac je izbacio još jednog igrača koji je igrao finala na pariskoj šljaci. Doduše, za razliku od Đokovića Norvežanin nije pobeđivao u tim finalima, ali ni dva izgubljena finala nisu mala stvar.

A šta reći o 19-godišnjem Brazilcu? On je u dva dana izbacio drugog i trećeg favorita za osvajanje Rolan Garosa poslije senzacionalne eliminacije Sinera. Sada se o njemu mora govoriti kao ozbiljnom kandidatu za pariski tron, a biće zanimljivo kako će odreagovati u narednom susretu protiv godinu dana starijeg Menšika.

Protiv Ruda Fonseka je pokazao iste one atribute kao i protiv Đokovića. Nema problema da napadne, nije uzmicao, znao je i da preživi neke situacije, poput tri set lopte Ruda u taj-brejku drugog seta. Na kraju je taj taj-brejk dobio 10:8 za 2:0. Doduše, imao je i pad, u finišu trećeg seta kada je Norvežanin uspeo da izvuče taj set i uvede ga u četvrti. Ali na kraju Fonseka ipak nije dozvolio da mu se dogodi ono što je on uradio Đokoviću i u četvrtom setu je gotovo pregazio Kaspera Ruda .

Fonseka će u četvrtfinalu igrati protiv Jakuba Menšika.