Marijana Veljović u epicentru svađe: "Pusti me da radim svoj posao"

Srpski sudija Marijana Veljović imala je pune ruke posla tokom meča Frensisa Tijafoa i Đaima Farije.

Veljovićeva je morala da razdvaja sukobljene strane početkom petog seta.

Tijafo je kod jedne situacije smatrao da je Farijin servis u autu, Marijana je rekla da je "dobra", što je potvrdilo i "oko sokolovo".

"Ne ponašaj se kao da si opasan. Nisi, igraj samo", rekao je Tijafo rivalu na mreži.

Frances Tiafoe to Jaime Faria during their match at Roland Garros:



“Don’t act like you’re tough. You’re not hard.”



👀👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/33JxXPV0LA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026

"Vidiš šta on govori", poručio je Farija sudiji.

"Ti si isto. Ponašaš se kao da nisi ništa pričao o njemu ili meni", rekla je Marijana.

"Nikad nisam rekao ništa o njemu", tvrdio je Farija.

"Pusti me da radim svoj posao", kazala je Veljovićeva.

Frances Tiafoe’s reaction after coming back from 2 sets to 0 down to beat Faria and reach the Round of 16 at Roland Garros.



Points to the ground.



Big scream at the end.



Big Foe is hyped.



🇺🇸😤😤😤 pic.twitter.com/CqTbtm9ZW8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026

Tijafo je na kraju slavio poslije preokreta sa 4:6, 6:7 (2), 7:6 (4), 6:1, 6:2.

(b92)