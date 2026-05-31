Marijana Veljović u epicentru svađe: "Pusti me da radim svoj posao"

Srpski sudija Marijana Veljović imala je pune ruke posla tokom meča Frensisa Tijafoa i Đaima Farije.
Veljovićeva je morala da razdvaja sukobljene strane početkom petog seta.
Tijafo je kod jedne situacije smatrao da je Farijin servis u autu, Marijana je rekla da je "dobra", što je potvrdilo i "oko sokolovo".
"Ne ponašaj se kao da si opasan. Nisi, igraj samo", rekao je Tijafo rivalu na mreži.
Frances Tiafoe to Jaime Faria during their match at Roland Garros:
“Don’t act like you’re tough. You’re not hard.”

"Vidiš šta on govori", poručio je Farija sudiji.
"Ti si isto. Ponašaš se kao da nisi ništa pričao o njemu ili meni", rekla je Marijana.
"Nikad nisam rekao ništa o njemu", tvrdio je Farija.
"Pusti me da radim svoj posao", kazala je Veljovićeva.
Frances Tiafoe's reaction after coming back from 2 sets to 0 down to beat Faria and reach the Round of 16 at Roland Garros.
Points to the ground.
Big scream at the end.
Big Foe is hyped.

Tijafo je na kraju slavio poslije preokreta sa 4:6, 6:7 (2), 7:6 (4), 6:1, 6:2.
(b92)
