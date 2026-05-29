Da li će i sljedeće godine igrati na Rolan Garosu?

Novak Đoković nije uspio da se plasira u osminu finala nakon poraza od Žoaoa Fonseke sa 3-2 u setovima.

Srpski as je dobio prva dva seta, a onda dozvolio Brazilcu da napravi najveću senzaciju svoje karijere.

Fonseka je slavio rezultatom 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7 poslije skoro 5 sati igre.

Poslije ovog poraza je Đoković na konferenciji za medije rekao:

"Nevjerovatan meč, ali teško je izgubiti ovako, od 2-0. Čestitam Žoau, zaslužio je da pobjedi. Bez sumnje je bio bolji igrač u krucijalnim momentima. Igrao je nevjerovatno kada je bilo najpotrebnije, pogađao je nevjerovatne udarce, linije, izuzetno s njegove strane. Izuzetno visok nivo. Ne mislim da sam mnogo loše ja uradio, on je samo bio bolji".

Da li je bio veći pritisak jer su svi ispali?

"Neću o tome da pričam. Izgubio sam u trećem kolu, ajmo o nečemu drugom"

O spremnosti i pripremi za Rolan Garos:

"Broj sati koji sam igrao ovdje u posljednja tri seta je bio kao da sam igrao svaki turnir u posljednja tri mjeseca! Mislim da sam igrao jako dobar tenis, uzimajući u obzir da sam bio povrijeđen, da sam se vraćao i ušao direktno na Grend slem u ovu veoma zahtjevnu podlogu, za koju je potrebno naći dosta vremena... Uzimajući sve u obzir, mislim da je nivo bio dosta dobar, bio sam zadovoljan. Naravno sada sam razočaran porazom, bio sam tako blizu poraza, ali da... To je sve što mogu da kažem".

Šta je rekao Fonseku na mreži i šta misli o njemu

"Čestitao sam mu i rekao sam mu da je zaslužio da pobjedi i da je odigrao nevjerovatan meč, da treba da bude ponosan i želim mu sreću do kraja turnira. Nivo tenisa koji je igrao je napravio veliki hajp oko njega, a danas smo vidjeli i zašto. Izuzetan nivo stvarno"

O svom legatu i da sa 39 godina odigra ovako:

"Teško je sada pričati o tome, ali istovremeno, u nekoliko trenutaka sam jedva stajao na nogama, gledao publiku kako me podržava i diže, stvarno je bilo nešto magično. Kada izbacim sve negativne misli o meču i razočaranje, ima mnogo toga oko čega sam ponosan, što se tiče svega što sam doživio i veoma sam zahvalan na tome".

Da li će i sledeće godine igrati na Rolan Garosu?

"Ne znam"

Da ti ovo bude poslednji meč, je l ti to okej?

"Ne znam".

Da li misli da je Fonseka sljedeće veliko čudo?

"Nadam se. On definitivno ima potencijal da to uradi. Moraju stvari da se poklope, on je veliki profesionalac koliko sam mogao da pripremim, što je preduslov za uspjeh. Ima talenat, jake udarce, čitav Brazil je iza njega, tako da su svi dosta uzbuđeni. I to s pravom. Nadam se da će moći da bude sljedeća velika stvar i da osvaja slemove".

Da li misli da je kontrolisao meč i da se on pitao kako će poeni teći:

"Bolje bi bilo da je na dva dobijena, ali nije... (smijeh). Ostao sam bez goriva, da budem iskren. Nisam se osjećao dobro na terenu poslije toga. Imao sam najbolju šansu krajem četvrtog, 4:3 i 15:40, ali je on odigrao predobro. Napadao je, dobri servisi... Kada se osvrnem na bitne momente, da li sam mogao nešto drugačije? Uvijek možete da kažete da, ali jednostavno sada moram da mu čestitam. Odigrao je nestvarno kada god je bio neki bitan momenat. Igrao je snažno svaki put i pogađao. Na 3:1 u petom kada samm ostao bez servisa, tu možda jedino sebe krivim, ali on je igrao agresivno i tada i svak iforhend koji je mogao da napadne - razbijao ga je. Veoma ga je bilo teško čitati. Kada sam imao brejk loptu u petom, on je pogodio tri asa. Šta više da kažem, uradim?"

Šta misli o tenisu sada sa ovakvim mladim igračima, šta se dešava?

"Ništa to nije neobično. Normalno je da imaš nove mlade tenisere koji su gladni, dinamični, brzi, eksplozivni... Jedan od njih je Fonseka i znamo da ima izuzetno brzu igru, talentovan je i kompletan igrač i danas je pokazao da ima potencijal za najveće mečeve. Svaka čast kako se ponašao i kako je igrao u presudnim trenucima. Ne verujem da sam ja tu nešto mnogo griješio, koliko je on izvanredno odigrao. Svaka mu čast. Ostaje žal i razočaranje. Ja sam u trećem pao energetski i to je što je, šta da radim... Volio bih da ja imam 19 godina danas na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro pet setova. Ko god da igra na GS sa mnom mora da me dobije, neće sigurno tek tako dobiti meč. S time uvijek mogu da se ponosim. Ta viteška nit i borba, taj duh vuka koji nosim je uvijek prisutan, pa makar igrao na jednoj nozi, neću dati bilo kome. Ako me neko pobjedi na ovaj način, reći ću svaka čast zaslužio je, ali ja sigurno neću pustiti".

Rame, povreda, trava?

"Trudim se da budem optimističan ali pre 10 minuta sam sišao sa terena i jako sam razočaran i to preovladava, pa ću vidjeti sutra".

Posljednji put je ispao kada je vodio 2-0 je bilo 2010. godine...

"Nisam uopšte razmišljao o tome, znam da nije bilo puno takvih poraza. dok sam imao goriva i dobru energiju i bio relativno svjež, sve je bilo dobro, ali šljaka je takva, nažalost, iscrpljuje mnogo. On je uhvatio zalet, brejknuo me u trećem, probudila se publika sa njegove strane i zakomplikovale su se stvari na terenu, i bila je stvarno lutrija u četvrtom i petom. Odigrao je neke nevjerovatne poene i nema tu šta da se kaže sem da se čestita na hrabrosti i visokom kvalitetu. Kad je trebalo, on je za mladog igrača pokazao veliku zrelost i samom imam da mu čestitam".

