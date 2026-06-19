Dodik: Policija Srpske - garant naše sigurnosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas u Palama da je policija u Republici Srpskoj dobila status i značaj koji treba da ima, te da nije slučajno što narod Republike Srpske najveću podršku daje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i policiji.

"Ponosan sam što sam dio tima koji je donosio ključne odluke za današnju poziciju pripadnika MUP-a, ali i za izgradnju novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo", rekao je Dodik i dodao da je insistirano da zgrada Policijske uprave bude u Palama.

Dodik je čestitao svim pripadnicima Policijske uprave Istočno Sarajevo i policije Republike Srpske otvaranje zgrade Policijske uprave u Palama, ističući da je policija organizacija za našu bezbjednost, za čuvanje javnog reda i mira.

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Zahvaljujući svima koji su doprinijeli da zgrada Policijske uprave Istočno Sarajevo bude izgrađena, Dodik je podsjetio da je policija Republike Srpske od Dejtonskog sporazuma bila glavna na udaru.

Prema njegovim riječima, u tom vremenu bili su stalni pokušaji da se kriminalizuje i korumpira policija Srpske.

"U krugovima policije, nažalost, bilo je i čak i organizovanih bandi, koje smo morali sve da rješavamo u ovom teškom vremenu izgradnje same Republike Srpske. A onda su došle neke reforme u kojima su htjeli da nam otmu institucionalni značaj i važnost same naše policije", podsjetio je Dodik.

On je istakao da je Republika Srpska izdržala nemoguće godine, decenije progona, eliminacije.

"Mnogi od naših ljudi danas su u kazamatima, mada to ničim nisu zaslužili, jer nikome nije dokazana nikakva individualna odgovornost za zločine. Zato su izmislili onu priču o komandnoj odgovornosti i pokušaju da se napravi bilo kakva poveznica kako bi ljudima sudili", naveo je Dodik.

Ocijenivši da je to sramno od strane međunarodnog faktora, Dodik je rekao da je zato veoma malo međunarodnih struktura s kojima Republika Srpska treba da sarađuje.

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Dodik se posebno osvrnuo na mlade u redovima Policije Republike Srpske, podsjećajući da je prije šest godina rukovodstvo Republike Srpske pritiskano da pristane na aranžman u kojem bi policija Srpske imala samo pravo na jednu dugu cijev na deset policajaca.

"Rekli smo `ne`", izjavio je Dodik i dodao da je Republika Srpska vratila i ranije ukinuti obrazovni sistem za svoju policiju.

Danas, dodao je Dodik, Republika Srpska ima savremeni obrazovni centar i može da podmađuje svoju policiju, što je posebno važno.

On je izrazio žaljenje što otvaranju Policijske uprave ne prisustvuje načelnik Pala Dejan Kojić, ocijenivši da ako misli da će na taj način dobiti više glasova, neka mu to bude.

"Danas svi moramo da budemo ovdje. I ja sam uvijek spreman da budem u svakoj opštini gdje su pripadnici i drugih političkih opcija, ako je nešto urađeno dobro za Republiku Srpsku", istakao je Dodik.

Od načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo Dodik je zatražio da učine sve što mogu kako bi ovaj prostor bio sigurniji i stabilniji.

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"Koncentrišite više snaga. Organizovane bande ili banditi ne mogu ovdje da žive. Nulta tolerancija za bilo koga ko tamo na toj strani egzistira. Oni ne mogu ovdje da borave ni u toku dana, a kamoli da egzistiraju više vremena. Odbacite ih sve", poručio je Dodik.

On je dodao da zna da je to teško u blizini grada, iz kojeg mnogo toga dolazi, ali je konstatovao da nije sve do toga.

"I do nas je. Učinite da svaka noć i dan ovoga naroda ovdje bude sigurna. Da svaka šetnja trotoarom i ulicom bude bezbjedna", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da Republika Srpska hoće policiju na koju je ponosna i koja pruža sigurnost od svih napada koji mogu da se očekuju, zbog čega će biti nastavljena ulaganja u nju.

"Ove godine dolazi 400 i više novih automobila, obezbijedićemo novu opremu, nove uniforme, nove sisteme veza i mnogo čega drugog", naveo je Dodik.

Posebnu zahvalnost Dodik je izrazio ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, ali i Vladi i svim ljudima koji daju doprinos da se ovdje mirno i stabilno živi.

Dodik je ocijenio da je ovo vrijeme kada moramo odlučno da se branimo i u tome ne treba oklijevati.

"Ministre, očekujem od vas da u zakon o policiji vratite dodatne nadležnosti i pojačate stabilnost i status policajca. On mora da bude poštovan, jer predstavlja Republiku Srpsku i čitav svoj narod", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da želi da učini Republiku Srpsku još snažnijom, moćnijom, da vidi je da upravlja sobom, da je dio onoga što predstavlja srpski interes.

"Smatram da je pravilno, i to propagiram uvijek, bez obzira šta god ko mislio, da jedan narod treba da ima jednu državu, da je uredi onako kako on misli da treba", rekao je Dodik.

Dodik je na ovom području najavio izgradnju spomen-crkve bivšem rukovodstvu koje je formiralo Republiku Srpsku.

Težiti da policija Srpske bude najbolja u regionu

Dodik je rekao da se često čuje da je policija Republike Srpske najbolja policijska agencija na nivou BiH, ali da se teži da bude i jedna od najboljih u regionu.

Dodik je rekao da se teži tome da policija Republike Srpske bude regionalno prepoznatljiva i da je tako doživljavaju građani Srpske i drugi.

Izrazivši sreću i ponos današnjim otvaranjem novoizgrađene zgrade Policijske uprave Istočno Sarajevo na Palama, Dodik je rekao da to govori da institucije Srpske brinu o društvu.

"Sve što se bude moglo daćemo za policiju i njeno osposobljavanje", rekao je Dodik novinarima.

On je istakao da će objekat Policijske uprave svjedočiti o vremenima kada je pokazana opredijeljenost da se Republika Srpska učini stabilnijom, boljom, bezbjednijom.

Naglasio je da će policija Srpske u budućnosti postati još veći faktor ukupne bezbjednosti, zbog čega ne treba da postoji tolerancija za bilo kakav kriminal.

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Dodik je ocijenio da policajcima u Srpskoj treba dati prava koja ima policija u Sjedinjenim Državama.

Policija, kaže, ne smije biti predmet bilo kakvog omalovažavanja u ime nekih imaginarnih ljudskih i drugih prava.

"Za kriminalce i bande nema ljudskih prava, to je nešto što mora da bude svakome jasno", rekao je Dodik i dodao da kriminalci mogu imati pravo da se brane, ali da bez izuzetka moraju odgovarati kada počine djelo uznemiravanja ljudi, građana, društva, države.

Dodik je istakao da će pored povećanja plata od 40 odsto u narednim mjesecima svim policajcima u Srpskoj plate biti povećane za još pet odsto.

Govoreći o daljim ulaganjima u Pale, Dodik je rekao da bi za dva mjeseca trebalo da bude završen tender i nastavljena izgradnja zgrade Muzeja stvaralaca Republike Srpske, koja će biti reprezentativni dio za institucije Srpske i koju će moći da koriste visoki funkcioneri Republike.

Dodik je rekao da su Pale danas veoma razvijene i izrazio zadovoljstvo što su razvoju opštine doprinijeli unazad nekoliko mandata načelnici iz reda SNSD-a.

On je podsjetio da je za izgradnju vrtića u Palama odobren milion KM, od čega je opštini već prebačeno 500.000 KM.