Будимир: Нови објекат у Палама један од најсавременијих у саставу МУП-а

Аутор:АТВ редакција
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Нови објекат Полицијске управе Источно Сарајеву у Палама представља један од најсавременијих објеката у саставу Министарства унутрашњих послова, рекао је данас министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
То је, према његовим ријечима, показатељ подизања материјално-техничких услова и припремања Министарства за 21. вијек и за ново схватање безбједности.
"Овај објекат говори више него што се то може описати. О његовом значају свједоче 5.123 квадрата нових услова за рад и инвестиција Републике Српске вриједна 11,5 милиона КМ", рекао је Будимир.
Будимир је изразио захвалност начелнику Полицијске управе Источно Сарајево Бранимиру Шеховцу, који је, како је навео, свакодневно био на градилишту, те истакао да овај објекат не би био овако функционалан да се сама полиција није у потпуности укључила у његову изградњу.
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Будимир је напоменуо да ће у новом објекту бити Полицијска станица Пале, Полицијска станица за безбједност саобраћаја, Јединица жандармерије Пале и локација за издавање личних докумената.
"Ово показује да је Република Српска способна да сама, својим средствима и својим грађевинским фирмама изгради овако функционалан објекат. Овај објекат је на понос Републици Српској и историјска је правда да је на Палама. Ово је ратна престоница и овдје је настала Република Српска", поручио је Будимир током церемоније отварања новог објекта Полицијске управе Источно Сарајево.
Министар унутрашњих послова истакао је да је Источно Сарајево град херој, те да народ сарајевске регије до данас носи једну страшну трауму, али да без обзира на то гради, јача и развија Републику Српску.
"Захваљујем се предсједнику Милораду Додику на визији изградње и политици избалансираног приступа према Републици Српској, који је одабрао да Пале буду мјесто где ће бити овај стратешки објекат", рекао је Будимир.
Будимир је изразио захвалност градоначелнику Источног Сарајева Љубиши Ћосићу, наводећи да је Град преузео на себе вањско уређење овог објекта у тренутку када Општина Пале није могла или хтјела да испуни своју обавезу.
Министар унутрашњих послова је поручио да је Република Српска израз воље српског народа на овим просторима, те да сваки објекат којим се развијају институције Српске представља једну историјску побједу српског народа.
У новом објекту, површине 5.123 метра квадратна, који је вриједан 11.537.000 КМ, биће смјештена и Полицијска станица Пале, Полицијска станица за безбједност саобраћаја, Јединица жандармерије Пале и локација за издавање личних докумената.
Полицијска управа Источно Сарајево покрива општине Пале, Соколац, Источни Стари Град, Источну Илиџу, Источно Ново Сарајево, Рогатицу, Трново и Хан Пијесак, преноси Срна.
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