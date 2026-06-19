Logo

Kraj sedmice donosi neočekivani obrt u ljubavnom životu jednog znaka

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 14:41

Komentari:

0
Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Dok će mnogi kraj nedjelje provesti razmišljajući o svojim planovima za vikend, pripadnici jednog horoskopskog znaka mogli bi se naći usred ljubavne situacije koju nisu očekivali.

Zvijezde najavljuju iznenađenje koje bi moglo da promijeni njihov pogled na osobu, ali i njihova sopstvena osjećanja.

Prema astrologiji, Vage očekuju najzanimljiviji ljubavni dani pred kraj nedjelje.

Neko bi mogao da vas iznenadi.

Vage posljednjih nedjelja više pažnje posvećuju svojim svakodnevnim obavezama nego ljubavnom životu. Upravo zato bi ih ono što slijedi moglo iznenaditi.

Mogla bi biti poruka, poziv ili sastanak sa nekim koga najmanje očekujete. Za neke Vage, to će biti neko iz njihove prošlosti, dok bi drugi mogli upoznati nekoga potpuno novog ko će odmah privući njihovu pažnju.

Emocije izlaze na površinu

Pripadnici ovog znaka često vole da održavaju ravnotežu i da ne otkrivaju odmah svoja osjećanja. Međutim, kraj nedjelje bi ih mogao naterati da budu iskreniji nego inače.

Dugo odlagani razgovor mogao bi doneti odgovore na pitanja koja ih muče već neko vreme. Otvorenost bi mogla biti ključ pozitivnog razvoja situacije.

Zanimljiv susret očekuje samce

Slobodne Vage bi se mogle naći u situaciji koja na prvi pogled deluje sasvim obično, ali će se ispostaviti mnogo značajnijom nego što misle.

Zvijezde posebno ističu druženje, kratka putovanja, izlaske i spontane susrete. Jedan pogled ili nekoliko rečenica mogli bi biti dovoljni da probude snažnu radoznalost.

Zauzete Vage čeka prijatno iznenađenje

Oni koji su u vezi mogli bi da dožive trenutak koji će ih podsetiti zašto su se zaljubili u svog partnera. To može biti iskren razgovor, romantičan gest ili zajednički plan koji će uneti novu energiju u vezu.

Sitnice će ovog puta imati najveći uticaj.

Ljubav dolazi kada je najmanje očekuješ.

Astrolozi često ističu da se najzanimljivije ljubavne priče dešavaju upravo kada prestanemo da tražimo odgovore i prepustimo se trenutku.

Za Vage, kraj ove nedjelje bi mogao doneti upravo takav trenutak. Da li će to biti nova simpatija, povratak stare ljubavi ili važan razgovor, pokazaće naredni dani, ali jedno je sigurno - ljubavni život ovog znaka neće biti dosadan.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

zvijezde

Komentari (0)

Pročitajte više

Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака

Zanimljivosti

Zvijezde upozoravaju: Nešto veliko se sprema za dva horoskopska znaka

7 h

0
Хороскоп за петак: Једни добијају новац и признање, други морају бити опрезни

Zanimljivosti

Horoskop za petak: Jedni dobijaju novac i priznanje, drugi moraju biti oprezni

10 h

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

Ova dva znaka u narednih 14 dana čeka finansijski preporod

19 h

0
Новац

Zanimljivosti

Ove znakove očekuje finansijski uspjeh sljedeće sedmice

1 d

0

Više iz rubrike

Свјетлост се пробија кроз воду до дубине

Zanimljivosti

Invazija neobičnih morskih bića: Mnogi misle da su meduze

3 h

0
Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака

Zanimljivosti

Zvijezde upozoravaju: Nešto veliko se sprema za dva horoskopska znaka

7 h

0
Планина

Zanimljivosti

Turska dala zeleno svjetlo! Ovo bi moglo da rješi jednu od najvećih misterija svijeta

9 h

0
Хороскоп за петак: Једни добијају новац и признање, други морају бити опрезни

Zanimljivosti

Horoskop za petak: Jedni dobijaju novac i priznanje, drugi moraju biti oprezni

10 h

0

  • Najnovije

18

06

Boske do detalja opisao kako je ubio Baju

18

03

"Trampila" dijete za majmuna, pa ga tukla veslom

18

01

Braća zaratila zbog imovine koju niko ne koristi, porodica se sada raspada

17

53

Porodica generala Pavkovića podnijela tužbu protiv NATO

17

48

Sestre Simić mlade nade banjalučkog džudoa putuju na Evropsko prvenstvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima