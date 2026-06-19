Horoskop za petak: Jedni dobijaju novac i priznanje, drugi moraju biti oprezni

Ovan

Posao: Preuzmite inicijativu na sastanku danas jer će vaša energija inspirisati vaše kolege na akciju. Izbjegavajte sukobe sa pretpostavljenima oko manjih propusta u izvještajima.

Ljubav: Iznenadni susret sa nekim iz vaše prošlosti mogao bi ponovo da rasplamsa stare strasti i natjera vas da razmišljate. Budite iskreni sa partnerom o svojim namerama i osjećanjima.

Zdravlje: Moguća je privremena glavobolja zbog nedostatka sna i previše vremena provedenog ispred ekrana. Povećajte unos vode i pokušajte da provedete barem pola sata na svježem vazduhu.

Bik

Posao: Očekujte povoljne vijesti vezane za otplatu starog duga ili neočekivani bonus na platu. Fokusirajte se na rješavanje administrativnih zaostatka koje već dugo odlažete.

Ljubav: Vaš partner će cijeniti vašu stabilnost i podršku u rešavanju komplikovanog porodičnog problema. Ako ste slobodni, neko iz vašeg neposrednog radnog okruženja pokazuje jasno interesovanje.

Zdravlje: Pazite na ishranu, jer možete imati problema sa varenjem nakon obilnog obroka. Lagana šetnja prije spavanja će vam pomoći da lakše zaspite.

Blizanci

Posao: Vaše komunikacijske vještine će vam danas otvoriti vrata za nove i profitabilne poslovne saradnje. Budite oprezni sa važnim dokumentima jer biste ih mogli izgubiti u velikoj žurbi.

Ljubav: Dan je idealan za ležerno dopisivanje i flert sa misterioznom osobom putem društvenih mreža. Vašem partneru se neće dopasti vaša rasejanost, pa mu uveče pokažite više pažnje.

Zdravlje: Mentalni umor je pojačan zbog previše informacija i telefonskih poziva. Odložite telefon najmanje sat vremena prije spavanja kako biste se kvalitetno odmorili.

Rak

Posao: Oslonite se na svoju intuiciju kada donosite odluku o pokretanju novog projekta. Kolega će vas zamoliti za savjet koji će se kasnije pokazati ključnim za uspjeh tima.

Ljubav: Emocije su danas pojačane, pa bi ozbiljan razgovor o vašoj zajedničkoj budućnosti mogao donijeti olakšanje. Izbjegavajte nepotrebnu dramu oko manjih nesporazuma u ​​svakodnevnoj komunikaciji.

Zdravlje: Povećana osjetljivost u predelu želuca zahtijeva prelazak na lakše obroke i više tečnosti. Biljni čajevi od kamilice ili mente biće od velike pomoći.

Lav

Posao: Vaši napori konačno dolaze u centar pažnje i dobićete javno priznanje od svojih šefova. Iskoristite ovaj trenutak da investitorima predstavite svoje najambicioznije planove.

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Ljubav: Zračite posebnom harizmom koja privlači pažnju gdje god da se danas pojavite. U dugoročnim vezama isplanirajte sastanak koji će potpuno razbiti vašu dosadnu svakodnevnu rutinu.

Zdravlje: Osjećate se puni energije i spremni ste za veoma intenzivan fizički trening u teretani. Vodite računa da održite pravilno držanje kičme tokom dužeg sedenja u kancelariji.

Djevica

Posao: Danas ćete morati da ispravljate tuđe greške, što bi moglo biti prilično frustrirajuće tokom jutra. Ostanite fokusirani na sitne detalje jer će ih vaši pretpostavljeni veoma pažljivo provjeravati.

Ljubav: Kritički ton u razgovoru mogao bi nepotrebno udaljiti partnera od vas uveče. Pokušajte da izrazite svoje emotivne potrebe bez prebacivanja krivice na drugu stranu.

Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima je rezultat nagomilanog stresa tokom radne nedelje. Kratka masaža ili vježbe istezanja donijeće vam trenutno i preko potrebno olakšanje.

Vaga

Posao: Uspešno ćete posredovati u napetom sukobu između dva kolege na poslu. Vaša urođena sposobnost za diplomatiju donijeće vam dodatne poene kod rukovodstva.

Ljubav: Harmonija u vašoj vezi biće vam apsolutni prioritet, pa će vam biti lakše da pristanete na kompromis na sastanku. Slobodne Vage bi mogle da upoznaju veoma zanimljivu osobu na nekom popodnevnom kulturnom događaju.

Zdravlje: Obratite pažnju na bubrege i pijte dovoljno vode tokom dana. Koža lica zahtjeva bolju negu i hidrataciju zbog uticaja suvog vazduha u zatvorenom prostoru.

Škorpija

Posao: Otkrićete povjerljive informacije koje će vam dati veliku prednost u predstojećim pregovorima. Držite svoje planove u strogoj tajnosti dok ne dođe pravi trenutak za realizaciju.

Ljubav: Strastveni trenuci su zagarantovani ako se potpuno prepustite svojim emocijama bez straha od ranjivosti. Vaš partner osjeća vaše intenzivno prisustvo i magnetno ga privlači vaš zagrljaj.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa urogenitalnim sistemom zbog prehlade ili sjedenja na hladnom. Izbjegavajte ledene napitke i duže izlaganje jakoj promaji.

Strijelac

Posao: Planiranje poslovnog putovanja ili stručnog usavršavanja donijeće vam novi talas optimizma i motivacije. Ne dozvolite da vas male organizacione prepreke koje će se pojaviti popodne sputaju.

Ljubav: Iskrenost je vaša najjača karta, ali pazite da ne budete previše oštri u izražavanju svojih mišljenja. Neko iz drugog grada će vam poslati neočekivanu poruku koja će vas razveseliti.

Zdravlje: Osjećate se odlično, ali nemojte preterivati sa fizičkim naporima na kraju dana. Mišići nogu bi mogli biti skloni neprijatnim grčevima ako se ne zagrijete kako treba.

Jarac

Posao: Ozbiljan pristup poslu danas će rezultirati dugoročnom stabilnošću vaše trenutne pozicije u kompaniji. Očekujte važan poziv u vezi sa vašim daljim napredovanjem na karijernoj ljestvici.

Ljubav: Emocionalna uzdržanost mogla bi se pogrešno protumačiti kao vaš nedostatak interesovanja za probleme vašeg partnera. Otvorite se i pokažite svoju ranjiviju stranu kako biste izgradili međusobno povjerenje.

Zdravlje: Kolena i zglobovi su vam najslabije tačke ovog petka, zato budite oprezni pri kretanju. Izbjegavajte predugo stajanje i obavezno nosite udobnu obuću.

Vodolija

Posao: Tehnički problemi sa računarom mogli bi da poremete vaše planove, zato na vreme obezbjedite rezervnu opciju. Vaše originalne ideje naići će na otpor konzervativnijih kolega u vašem timu.

Ljubav: Potrebna vam je sloboda, ali ne zaboravite dogovore koje ste sklopili sa voljenom osobom. Dugogodišnje prijateljstvo bi danas neočekivano moglo da se razvije u nešto mnogo dublje.

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Zdravlje: Cirkulacija u nogama je nešto slabija, pa pokušajte da se više krećete tokom pauza na poslu. Pazite na osjetljive zglobove prilikom bavljenja bilo kakvim sportskim aktivnostima.

Riba

Posao: Kreativni zadaci su vam laki, ali više volite da sav praktičan i naporan rad ostavite za ponedjeljak. Intuicija će vas spasiti od potpisivanja sumnjivog ugovora koji vam se nudi.

Ljubav: Romantično raspoloženje je idealno za mirno veče uz dobar film ili laganu muziku udvoje. Neko ko vam je blizak će vam se poveriti, zato pokažite svoje uobičajeno saosjećanje i razumijevanje.

Zdravlje: Skloni ste zadržavanju tečnosti u tijelu, pa smanjite unos soli i začinjene hrane. Stopala su vam danas posebno osjetljiva, pa ih uveče priuštite opuštajuću toplu kupku.

(indeks)