Ovo je bila omiljena hrana patrijarha Pavla: Vjerovao je u njeno blagotvorno dejstvo

Patrijarh Pavle bio je poznat po svojoj nevjerovatnoj skromnosti i jednostavnom načinu života, potpuno oslobođenom raskoši i suvišnih navika.

Kada je riječ o doručku i svakodnevnoj ishrani, patrijarh Pavle se vodio jednim važnim pravilom: "minimalno hrane, maksimalno sreće". Prejedanje je oštro osuđivao i uvijek se zalagao za što jednostavniju ishranu.

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Za njegovom trpezom važilo je još jedno strogo pravilo – hrana se nikada nije bacala. Pričalo se da nikada nije ostavljao hranu u tanjiru i da je znao da pojede svaku mrvicu oko svog tanjira, duboko vjerujući da je rasipanje hrane veliki grijeh.

Njegova omiljena hrana raste svuda oko nas

Njegova omiljena hrana nije bila ni meso ni skupo voće, već namirnica koju mnogi danas nepravedno zaobilaze, iako raste gotovo svuda oko nas – kopriva. Od svih biljaka, patrijarh je najviše cijenio upravo koprivu, a omiljeno piće i hrana bili su mu sok od paradajza i kopriva. Redovno ju je konzumirao jer je vjerovao u njeno blagotvorno dejstvo na organizam.

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Njegov izbor nimalo ne čudi, s obzirom na to da je kopriva prava riznica zdravlja. Ona obiluje vitaminima C, K i D, kao i vitaminima B grupe, gvožđem i magnezijumom. Zbog ovakvog sastava, mnogi je s pravom nazivaju prirodnim multivitaminskim kompleksom, a u našem narodu se vijekovima koristila za "jačanje krvi".

Izbor patrijarha Pavla nije se oslanjao na moderne trendove, već na jednostavno uvjerenje da čovjek treba da vodi računa o umjerenosti i koristi darove koje mu priroda nudi. Njegova ishrana nam služi kao podsjetnik da su jednostavna rješenja često i najdugovječnija.

(BlicŽena)