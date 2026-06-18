Jedna greška sa klimom izaziva glavobolje: Evo šta treba uraditi tokom ljeta

Preživjeti ljeto bez klima uređaja skoro je nemoguće, a ako ne želite da zbog uobičajene greške ostanete bez rashlađenja - majstor za klime je dao nekoliko savjeta.

Majstor za klime Vladimir Dujaković je otkrio šta možete da uradite sami kada je u pitanju klima uređaj, a šta je to što mora majstor da odradi, kao i da li je bolje da klima uređaj radi cijeli dan ili da se pali i gasi.

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Kako sami da očistite klimu

– Možete sami da otvorite i izvučete filtere. Svako bi to trebalo da radi svakog mjeseca. Ako vidite da filteri nisu jako prljavi, dovoljno je da ih operete mlazom tople vode. Nema potrebe za deterdžentom ili bilo kojim drugim sredstvom za pranje. Ostale dijelove možete da prebrišete vlažnom krpom, ali sama površinski – rekao je Vladimir za Danas.rs i dodao da ostalo treba da prepustite majstoru.

Prema pisanju portala cijeli proces servisa traje oko 45 minuta do sat vremena za potpuno čišćenje klima-uređaja. Skine se turbina, ventilator koji distribuira ohlađeni ili zagrijani vazduh u prostoriju. Nakon provjere spoljašnje jedinice i opšteg stanja postupak je završen.

Prostoriju provjetravati na dva, tri sata

– Trebalo bi voditi računa o potrošnji električne energije, ali trebalo bi zapamtiti da kućni klima uređaji ne uvode svjež vazduh spolja. Prostoriju treba provjetravati svaka dva do tri sata, kako bi se izbjegle glavobolje zbog nedostatka kiseonika u prostoriji. Ako vas boli glava, možda je klima bila prljava ili je prozor bio predugo zatvoren – rekao je majstor.

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Dujaković je odgovorio i na jednu od čestih dilema – da li je dobro da klima radi non-stop u ovim vrelim danima ili je treba gasiti povremeno?

– Najbolje bi bilo da klima radi neprestano, a ne da se pali i gasi svakih sat vremena – istakao je, prenosi Nova.rs.