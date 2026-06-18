Logo

Jedna greška sa klimom izaziva glavobolje: Evo šta treba uraditi tokom ljeta

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 15:53

Komentari:

0
клима уређај хлађење и гријање простора
Foto: Pexel/Jakub Zerdzicki

Preživjeti ljeto bez klima uređaja skoro je nemoguće, a ako ne želite da zbog uobičajene greške ostanete bez rashlađenja - majstor za klime je dao nekoliko savjeta.

Majstor za klime Vladimir Dujaković je otkrio šta možete da uradite sami kada je u pitanju klima uređaj, a šta je to što mora majstor da odradi, kao i da li je bolje da klima uređaj radi cijeli dan ili da se pali i gasi.

Дјечак из Ливна

Fudbal

Htio sam navijati za Srbe: Dječak iz Livna postao hit u regionu

Kako sami da očistite klimu

– Možete sami da otvorite i izvučete filtere. Svako bi to trebalo da radi svakog mjeseca. Ako vidite da filteri nisu jako prljavi, dovoljno je da ih operete mlazom tople vode. Nema potrebe za deterdžentom ili bilo kojim drugim sredstvom za pranje. Ostale dijelove možete da prebrišete vlažnom krpom, ali sama površinski – rekao je Vladimir za Danas.rs i dodao da ostalo treba da prepustite majstoru.

Prema pisanju portala cijeli proces servisa traje oko 45 minuta do sat vremena za potpuno čišćenje klima-uređaja. Skine se turbina, ventilator koji distribuira ohlađeni ili zagrijani vazduh u prostoriju. Nakon provjere spoljašnje jedinice i opšteg stanja postupak je završen.

Prostoriju provjetravati na dva, tri sata

– Trebalo bi voditi računa o potrošnji električne energije, ali trebalo bi zapamtiti da kućni klima uređaji ne uvode svjež vazduh spolja. Prostoriju treba provjetravati svaka dva do tri sata, kako bi se izbjegle glavobolje zbog nedostatka kiseonika u prostoriji. Ako vas boli glava, možda je klima bila prljava ili je prozor bio predugo zatvoren – rekao je majstor.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Ekonomija

Isplati se provozati: Dizel u ovom mjestu u BiH košta 2,29 KM

Dujaković je odgovorio i na jednu od čestih dilema – da li je dobro da klima radi non-stop u ovim vrelim danima ili je treba gasiti povremeno?

– Najbolje bi bilo da klima radi neprestano, a ne da se pali i gasi svakih sat vremena – istakao je, prenosi Nova.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Klima uređaj

klima

glavobolja

Hlađenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Топлотна купола

Svijet

Stiže prženje na 45 stepeni: Toplotna kupola poklapa Evropu

1 h

0
Стручњаци упозоравају: Ова врста тренинга подиже хормон стреса

Zdravlje

Stručnjaci upozoravaju: Ova vrsta treninga podiže hormon stresa

1 h

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Društvo

Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti

1 h

0
Новац

Zanimljivosti

Ove znakove očekuje finansijski uspjeh sljedeće sedmice

1 h

0

Više iz rubrike

Лосос

Savjeti

Ovih 5 namirnica nikada ne treba jesti sirove

6 h

0
вода чаша пиће

Savjeti

Pijte vodu sa malo ovog začina svako jutro i gledajte šta se dešava sa salom na stomaku

9 h

0
Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Savjeti

Ako idete na odmor ovo morate znati: Većina ljudi ne obraća pažnju

20 h

0
Лубенице воће и поврће посластица љето

Savjeti

Trik da izaberete najslađu lubenicu: Zaboravite na kuckanje

1 d

0

  • Najnovije

16

32

Lažirao da je žrtva pljačke, pa odsjekao sebi stopalo da bi uzeo novac od osiguranja

16

23

Cijena barela nafte pala ispod 77 dolara

16

17

Nataša Bekvalac objavila sliku sa zgodnim muškarcem: Šta stoji iza svega?

16

17

Otkriveno gdje je dječak ubica iz Ribnikara i šta se dešava s njim

16

11

Lavrov: Rusija će odgovoriti na ukrajinske napade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima