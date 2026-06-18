Logo

Ovih 5 namirnica nikada ne treba jesti sirove

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 10:21

Komentari:

0
Лосос
Foto: pexels/Mark Alicea

Kada ste gladni i u žurbi, lako je pomisliti da je dovoljno „još samo jedan zalogaj“ prije nego što se jelo u potpunosti pripremi.

Malo tijesta iz posude, komadić mesa, gutljaj mlijeka... djeluje bezazleno, ali neke namirnice u sirovom stanju mogu ozbiljno ugroziti zdravlje.

I dok većina zna da sirovo meso nije pametna ideja, manje je poznato da i pojedine biljne namirnice mogu napraviti haos u stomaku ako nisu pravilno pripremljene.

1. Brašno

Da, čak i obično brašno može biti problem. Mnogi misle da je sirovo tijesto opasno samo zbog jaja, ali zapravo i neobrađeno brašno može sadržavati bakterije poput E. coli ili salmonele. Zato lizanje kašike nakon miješanja kolača ipak nije tako bezazleno kao što zvuči.

2. Mljeveno goveđe meso

Tartar biftek možda zvuči sofisticirano, ali sirovo mljeveno meso nosi veći rizik od bakterija jer je cijela masa izložena obradi i kontaktu s površinama. Stručnjaci savjetuju da se dobro termički obradi i da unutrašnja temperatura dostigne bezbjedan nivo.

3. Piletina i druga perad

Sirova piletina je među najrizičnijim namirnicama. Može sadržavati salmonelu i druge bakterije koje izazivaju trovanje hranom. Zato piletina nikada ne smije ostati „polupečena“, bez obzira na trendove i eksperimente u kuhinji.

4. Crveni grah

Malo ko zna da sirov ili nedovoljno kuvan crveni grah sadrži prirodni toksin koji može izazvati mučninu, povraćanje i stomačne tegobe. Potrebno ga je potopiti i dobro skuvati kako bi bio bezbjedan za jelo.

5. Nepasterizovano mlijeko

„Prirodno“ ne znači automatski i bezbjedno. Nepasterizovano mlijeko može sadržavati opasne bakterije poput listerije, salmonele i E. coli. Upravo zato je pasterizacija uvedena – kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih infekcija.

Kratko pravilo koje vrijedi zapamtiti

Ako niste sigurni da li se neka namirnica smije jesti sirova – bolje je da ne rizikujete. Dobra priprema hrane nije samo pitanje ukusa, već i zdravlja. Nekada vas tih dodatnih deset minuta kuvanja može sačuvati od ozbiljnih problema.

(novosti magazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrana

Savjeti

Komentari (0)

Pročitajte više

кикирики, орах, љешњак, бадем

Zdravlje

Stručnjaci odabrali najzdraviju orašastu namirnicu, evo zašto je najbolji izbor

6 h

0
Слаткиши

Zdravlje

Potpuno izbacivanje šećera iz ishrane može narušiti zdravlje

1 d

0
фудбал утакмица гледање спорт

Društvo

Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

4 d

0
стомак

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom 36 sati bez hrane?

4 d

0

Više iz rubrike

вода чаша пиће

Savjeti

Pijte vodu sa malo ovog začina svako jutro i gledajte šta se dešava sa salom na stomaku

6 h

0
Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Savjeti

Ako idete na odmor ovo morate znati: Većina ljudi ne obraća pažnju

17 h

0
Лубенице воће и поврће посластица љето

Savjeti

Trik da izaberete najslađu lubenicu: Zaboravite na kuckanje

1 d

0
Прехлада алергија

Savjeti

Kako lakše preživjeti alergiju: Važno je reagovati na vrijeme

1 d

0

  • Najnovije

13

38

Vlada Srpske usvojila Uredbu o podsticajima za ulaganja od posebnog značaja

13

17

Prognoza za ljeto 2026: Meteorolog objasnio šta nas čeka

13

13

Aleksandra Prijović objavila novi album

12

59

Banjaluka dobija festival kakav do sada nije vidjela

12

53

Zvučan transfer usred Mundijala - Konate u Real Madridu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima