Ovih 5 namirnica nikada ne treba jesti sirove

Kada ste gladni i u žurbi, lako je pomisliti da je dovoljno „još samo jedan zalogaj“ prije nego što se jelo u potpunosti pripremi.

Malo tijesta iz posude, komadić mesa, gutljaj mlijeka... djeluje bezazleno, ali neke namirnice u sirovom stanju mogu ozbiljno ugroziti zdravlje.

I dok većina zna da sirovo meso nije pametna ideja, manje je poznato da i pojedine biljne namirnice mogu napraviti haos u stomaku ako nisu pravilno pripremljene.

1. Brašno

Da, čak i obično brašno može biti problem. Mnogi misle da je sirovo tijesto opasno samo zbog jaja, ali zapravo i neobrađeno brašno može sadržavati bakterije poput E. coli ili salmonele. Zato lizanje kašike nakon miješanja kolača ipak nije tako bezazleno kao što zvuči.

2. Mljeveno goveđe meso

Tartar biftek možda zvuči sofisticirano, ali sirovo mljeveno meso nosi veći rizik od bakterija jer je cijela masa izložena obradi i kontaktu s površinama. Stručnjaci savjetuju da se dobro termički obradi i da unutrašnja temperatura dostigne bezbjedan nivo.

3. Piletina i druga perad

Sirova piletina je među najrizičnijim namirnicama. Može sadržavati salmonelu i druge bakterije koje izazivaju trovanje hranom. Zato piletina nikada ne smije ostati „polupečena“, bez obzira na trendove i eksperimente u kuhinji.

4. Crveni grah

Malo ko zna da sirov ili nedovoljno kuvan crveni grah sadrži prirodni toksin koji može izazvati mučninu, povraćanje i stomačne tegobe. Potrebno ga je potopiti i dobro skuvati kako bi bio bezbjedan za jelo.

5. Nepasterizovano mlijeko

„Prirodno“ ne znači automatski i bezbjedno. Nepasterizovano mlijeko može sadržavati opasne bakterije poput listerije, salmonele i E. coli. Upravo zato je pasterizacija uvedena – kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih infekcija.

Kratko pravilo koje vrijedi zapamtiti

Ako niste sigurni da li se neka namirnica smije jesti sirova – bolje je da ne rizikujete. Dobra priprema hrane nije samo pitanje ukusa, već i zdravlja. Nekada vas tih dodatnih deset minuta kuvanja može sačuvati od ozbiljnih problema.

(novosti magazin)