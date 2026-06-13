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Šta se dešava sa tijelom 36 sati bez hrane?

Autor:

ATV
13.06.2026 14:29

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Foto: pexels/cottonbro studio

Brzi post je postao popularna dijeta poslednjih godina, ali neke metode uključuju znatno duže periode posta od uobičajenog povremenog posta.

Ljekari upozoravaju da duži postovi mogu uticati na tijelo na različite načine i nisu pogodni za svakoga.

Dr Donald Grant, lekar, objasnio je šta se dešava tokom 36-časovnog posta. „Nakon 36 sati, tijelo je vjerovatno iscrpelo većinu raspoložive glukoze, što znači da će početi da se oslanja na uskladištene masti za energiju“, rekao je dr Grant za Unilad. Dodao je da tokom ovog perioda nivo šećera u krvi može pasti, što može izazvati glavobolje, slabost, umor, razdražljivost i teškoće sa koncentracijom.

Rizici i bezbjedni načini za prekid posta

Prema riječima dr Granta, mnogi simptomi povezani sa postom su zapravo rezultat dehidracije. „Ključno je piti puno tečnosti kako bi se osiguralo da sve ide glatko“, ističe on. Takođe upozorava da produženi post nije pravi izbor za svakoga.

„Produženi post stavlja telo pod stres, tako da svako ko ima hronično zdravstveno stanje, ljudi koji redovno uzimaju lijekove ili trudnice ili dojilje uvek treba da potraži lekarski savjet prije nego što pokuša takav post“, kaže on.

On posebno naglašava oprez kod ljudi sa dijabetesom ili istorijom poremećaja u ishrani. Napominje da post treba odmah prekinuti ako se pojave ozbiljniji simptomi. „Ljudi koji poste treba odmah da prestanu ako dožive konfuziju, znake teške dehidracije ili ako postanu izuzetno slabi“, savetuje dr Grant.

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Kako završavate post je podjednako važno. Iako mnogi ljudi mogu imati želju da pojedu veliki obrok nakon dugog perioda bez hrane, dr Grant preporučuje drugačiji pristup. Da biste izbjegli mučninu, povraćanje i loše varenje, on savjetuje da prekinete post „uravnoteženim obrokom, uz kontinuirani prioritet na hidrataciji“.

(indeks)

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