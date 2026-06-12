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Namirnice koje hidriraju tijelo prilikom velikih vrućina

Autor:

ATV
12.06.2026 13:36

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Краставац поврће
Foto: Pexels

Iako je unos dovoljne količine vode najvažniji, određene namirnice takođe mogu doprinijeti održavanju optimalnog nivoa tečnosti u organizmu.

Pored toga što sadrže veliku količinu vode, ove namirnice obiluju vitaminima, mineralima i drugim korisnim nutrijentima.

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Lubenica

Lubenica je jedna od najhidratantnijih namirnica jer se sastoji uglavnom od vode. Osim što osvežava i gasi žeđ, može doprineti boljem varenju i pomoći organizmu da se oslobodi viška tečnosti. Zbog prirodne slatkoće često je omiljeni ljetni izbor.

Spanać

Lisnato zeleno povrće, poput spanaća, sadrži veliku količinu vode i može doprinijeti dnevnom unosu tečnosti. Pored toga, bogat je vitaminima, mineralima i magnezijumom, koji imaju važnu ulogu u funkcionisanju organizma.

Krastavac

Krastavac važi za jednu od naj osvježavajućih ljetnih namirnica. Zahvaljujući visokom sadržaju vode, često se preporučuje kao deo ishrane tokom toplih dana. Istovremeno može pomoći održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu.

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Jagode

Ovo omiljeno sezonsko voće sadrži veliku količinu vode, zbog čega predstavlja odličan izbor za osvježenje. Jagode su bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima koji doprinose opštem zdravlju organizma.

Narandže

Narandže su poznate po visokom sadržaju vitamina C, ali istovremeno sadrže i značajnu količinu vode. Redovna konzumacija ovog voća može doprineti hidrataciji, podršci imunitetu i unosu važnih hranljivih materija.

Pravilna hidratacija ne zavisi samo od količine vode koju pijemo. Uključivanje voća i povrća bogatog vodom u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan način da organizam lakše podnese visoke temperature i ostane osvježen tokom cijelog dana.

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Tagovi :

zdravlje

Voće

povrće

Krastavac

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