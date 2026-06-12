Namirnice koje hidriraju tijelo prilikom velikih vrućina

Autor:ATV
Komentari:0
Iako je unos dovoljne količine vode najvažniji, određene namirnice takođe mogu doprinijeti održavanju optimalnog nivoa tečnosti u organizmu.
Pored toga što sadrže veliku količinu vode, ove namirnice obiluju vitaminima, mineralima i drugim korisnim nutrijentima.
Savjeti
Ako paradajz izgleda ovako, ne kupujte ga: Jasan znak da je pun hemije
Lubenica je jedna od najhidratantnijih namirnica jer se sastoji uglavnom od vode. Osim što osvežava i gasi žeđ, može doprineti boljem varenju i pomoći organizmu da se oslobodi viška tečnosti. Zbog prirodne slatkoće često je omiljeni ljetni izbor.
Lisnato zeleno povrće, poput spanaća, sadrži veliku količinu vode i može doprinijeti dnevnom unosu tečnosti. Pored toga, bogat je vitaminima, mineralima i magnezijumom, koji imaju važnu ulogu u funkcionisanju organizma.
Krastavac važi za jednu od naj osvježavajućih ljetnih namirnica. Zahvaljujući visokom sadržaju vode, često se preporučuje kao deo ishrane tokom toplih dana. Istovremeno može pomoći održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu.
Scena
Svi su gledali u Salmu Hajek: Pojavila se i ukrala šou na otvaranju Mundijala
Ovo omiljeno sezonsko voće sadrži veliku količinu vode, zbog čega predstavlja odličan izbor za osvježenje. Jagode su bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima koji doprinose opštem zdravlju organizma.
Narandže su poznate po visokom sadržaju vitamina C, ali istovremeno sadrže i značajnu količinu vode. Redovna konzumacija ovog voća može doprineti hidrataciji, podršci imunitetu i unosu važnih hranljivih materija.
Pravilna hidratacija ne zavisi samo od količine vode koju pijemo. Uključivanje voća i povrća bogatog vodom u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan način da organizam lakše podnese visoke temperature i ostane osvježen tokom cijelog dana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ljubav i seks
1 h0
Porodica
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Vicevi
3 h0
Zdravlje
3 h0
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
13
58
13
52
13
50
13
43
13
41
Trenutno na programu