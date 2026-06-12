Savjet čuvenog psihologa: Ovo su kriterijumi za biranje soživotnog partnera

Biranje doživotnog partnera jedna je od najvažnijih odluka koje donosimo u životu, a ipak - većina ljudi u taj proces ulazi bez jasnih kriterijuma.

Često se oslanjamo na zaljubljenost, hemiju ili osjećaj da je neko „pravi“, vjerujući da će sve ostalo doći samo od sebe. Međutim, savremena psihologija odnosa pokazuje da dugoročna ljubav ne opstaje zahvaljujući inicijalnim emocijama, već zahvaljujući vrlo konkretnim obrascima ponašanja.

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Jedan od najrelevantnijih svjetskih autoriteta na ovu temu je američki psiholog Džon Gotman, čija su istraživanja pomogla da se sa velikom tačnošću predvidi da li će brak opstati ili ne. Na osnovu višedecenijskog rada sa parovima, Gotman je izdvojio ključne kriterijume koji čine temelje stabilne i dugotrajne veze.

Način na koji vas partner tretira važniji je od zaljubljenosti

Gotman naglašava da kvalitet veze ne zavisi od toga koliko se partneri vole, već kako ponašaju u svakodnevnom životu.

„Uspješne veze se ne zasnivaju na tome koliko su partneri slični, već na tome kako upravljaju svojim razlikama“, ističe Gotman.

Poštovanje, ljubaznost i emocionalna sigurnost daleko su važniji od intenziteta emocija. Njegova istraživanja su pokazala da su prezir, podsmijeh i omalovažavanje najpouzdaniji pokazatelji budućeg razvoda.

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„Prezir je daleko najopasniji otrov za vezu“, navodi Gotman, objašnjavajući da on razara osećaj bliskosti i povjerenja.

Uzajamno poštovanje kao temelj dugoročnog odnosa

Jedan od ključnih kriterijuma za izbor doživotnog partnera jeste poštovanje – ne samo u lijepim trenucima, već i tokom konflikata. Gotman naglašava da partneri koji se poštuju ne pokušavaju da kontrolišu jedno drugo niti da pobjeđuju u raspravama.

„U srećnim vezama, partneri razgovaraju jedni s drugima sa istim poštovanjem koje bi pokazali prema bliskom prijatelju“, objašnjava on.

Ako nekoga ne cijenite kao osobu, dugoročna veza se vremenom pretvara u izvor frustracije, bez obzira na početnu privlačnost.

Kompatibilnost vrijednosti važnija je od zajedničkih hobija

Suprotno uvreženom mišljenju, Gotman smatra da partneri ne moraju imati ista interesovanja, ali moraju dijeliti kompatibilne životne vrijednosti.

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„Većina trajnih konflikata u vezama proizilazi iz razlika u osnovnim vrijednostima, a ne iz sitnih nesuglasica“, navodi Gotman.

Pitanja poput odnosa prema porodici, novcu, karijeri, deci i životnim ciljevima presudna su za dugoročnu stabilnost. Kada te vrijednosti nisu usklađene, parovi često ulaze u začarani krug nerazumijevanja.

Emocionalna dostupnost i odgovor na potrebe partnera

Jedan od centralnih pojmova u Gotmanovom radu jeste emocionalna povezanost, odnosno sposobnost partnera da odgovori na emocionalne potrebe druge osobe. On to opisuje kao „okretanje ka partneru“.

„Male svakodnevne reakcije – da li ćete se okrenuti ka partneru ili od njega – određuju sudbinu veze“, kaže Gotman.

Partner koji je emocionalno prisutan ne mora uvijek imati rješenje za problem, ali pokazuje interesovanje, razumijevanje i spremnost da bude tu.

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Hemija je važna, ali ne i presudna

Fizička i emocionalna privlačnost igraju važnu ulogu, ali Gotman upozorava da same po sebi nisu dovoljne za dugoročnu vezu.

„Strast može započeti odnos, ali prijateljstvo ga održava“, ističe on.

Prema njegovim istraživanjima, najstabilniji parovi prije svega imaju snažno prijateljstvo – međusobno povjerenje, bliskost i osjećaj sigurnosti.

Način rješavanja konflikata važniji je od njihovog broja

Gotman je utvrdio da većina parova ima iste probleme tokom cijelog života, ali da uspješni parovi znaju kako da s njima žive.

„Nije važno da li imate probleme, već kako o njima razgovarate“, naglašava on.

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Partner koji umije da sluša, pravi kompromise i ne eskalira sukobe mnogo je bolji izbor za doživotnu vezu od nekoga ko djeluje savršeno, ali izbjegava odgovornost.

Osjećaj da ste u istom timu

Na kraju, Gotman ističe da je jedan od najvažnijih kriterijuma za dugoročnu vezu osjećaj partnerstva.

„Srećni parovi imaju duboko ukorijenjeno uvjerenje da su na istoj strani“, navodi on.

Važan aspekt Gotmanovog rada odnosi se i na sposobnost partnera da preuzme odgovornost za sopstveno ponašanje. Prema njegovim istraživanjima, jedan od ključnih prediktora uspješne veze jeste spremnost da se prizna greška i da se partneru uputi iskreno izvinjenje. Gotman ističe da u stabilnim odnosima partneri ne pokušavaju da dokažu ko je u pravu, već da sačuvaju odnos.

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„Veze ne propadaju zbog problema, već zbog odbijanja da se preuzme odgovornost“, navodi on. Partner koji umije da kaže „pogriješio sam“ ili „razumijem kako si se osjećao“ stvara prostor za emocionalno povezivanje i oporavak nakon konflikta. Nasuprot tome, konstantna defanzivnost i prebacivanje krivice vremenom urušavaju povjerenje i stvaraju distancu. Upravo zato, sposobnost samorefleksije i emocionalne zrelosti predstavlja jedan od najvažnijih, ali često zanemarenih kriterijuma prilikom izbora partnera.

(Zadovoljna)