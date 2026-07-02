Greške u oblačenju koje vizuelno dodaju kilograme: Ovo trebate izbjegavati

Mnoge žene koje se bore sa viškom kilograma vjeruju da će široka odjeća u tamni bojama sakriti taj višak, ali stručnjaci navode da takav izbor može imati suprotan efekat.

Koliko puta ste otvorile ormar i bez razmišljanja posegnule za širokom crnom tunikom ili vrećastom haljinom, uvjerene da ćete tako izgledati vitkije? Ako jeste, niste jedine. Godinama slušamo da crna boja sužava, a široka garderoba prikriva višak kilograma. Međutim, savremena moda odavno je pokazala da to nije pravilo.

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Preširoka odjeća često postiže suprotan efekat

Jedna od najčešćih grešaka jeste nošenje bezobličnih komada. Tunike, široke majice i haljine koje potpuno skrivaju figuru često dodaju volumen i čine siluetu težom nego što zaista jeste. Mnogo bolji izbor su modeli koji nježno prate liniju tijela, bez stezanja. Tako figura dobija oblik, a izgled ostaje elegantan i prirodan.

Vertikalne linije vizuelno izdužuju figuru

Detalji poput raskopčanog sakoa, dugog kardigana, haljine sa V-izrezom ili duže ogrlice stvaraju efekat izdužene siluete. Pogled se prirodno kreće odozgo nadole, zbog čega tijelo djeluje skladnije i vitkije.

Ne zaboravite da naglasite struk

Mnoge žene izbjegavaju kaiševe misleći da će tako sakriti stomak, ali istina je često baš suprotna. Haljina na preklop, pantalone sa visokim strukom ili diskretno naglašen kaiš mogu potpuno promijeniti proporcije i učiniti figuru ženstvenijom.

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Materijal je važan kao i kroj

Veoma tanke i rastegljive tkanine često ističu svaki dio tijela. S druge strane, kvalitetan pamuk, lan, teksas ili čvršći materijali ljepše padaju, oblikuju siluetu i ostavljaju mnogo elegantniji utisak.

Crna nije jedina boja koja sužava

Iako je crna vječni klasik, nije jedini izbor. Tamnoplava, tamnozelena, bordo ili braon imaju sličan efekat, a djeluju sofisticiranije i licu daju topliji izgled.

Završni detalji prave veliku razliku

Pravi model cipela može vizuelno da produži noge, dok pažljivo odabrana torba, minđuše ili ogrlica zaokružuju cijeli stajling. Kao i u modi uopšte, i ovdje važi pravilo da je manje često više.

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Na kraju, najvažnije je da ne pokušavate da sakrijete svoje tijelo. Umjesto toga, birajte komade koji vam pristaju, u kojima se osjećate udobno i samouvjereno, jer žena ne izgleda najbolje kada obuče najmanji konfekcijski broj, već kada nosi ono u čemu se osjeća lijepo.

(Lepa i srećna)