Logo

Greške u oblačenju koje vizuelno dodaju kilograme: Ovo trebate izbjegavati

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 18:46

Komentari:

0
Грешке у облачењу које визуелно додају килограме: Ово требате избјегавати
Foto: Pixabay

Mnoge žene koje se bore sa viškom kilograma vjeruju da će široka odjeća u tamni bojama sakriti taj višak, ali stručnjaci navode da takav izbor može imati suprotan efekat.

Koliko puta ste otvorile ormar i bez razmišljanja posegnule za širokom crnom tunikom ili vrećastom haljinom, uvjerene da ćete tako izgledati vitkije? Ako jeste, niste jedine. Godinama slušamo da crna boja sužava, a široka garderoba prikriva višak kilograma. Međutim, savremena moda odavno je pokazala da to nije pravilo.

илу-таблете-16062026

Zdravlje

Evo u čemu griješite kada pijete lijek za glavobolju: Većina pravi istu grešku

Preširoka odjeća često postiže suprotan efekat

Jedna od najčešćih grešaka jeste nošenje bezobličnih komada. Tunike, široke majice i haljine koje potpuno skrivaju figuru često dodaju volumen i čine siluetu težom nego što zaista jeste. Mnogo bolji izbor su modeli koji nježno prate liniju tijela, bez stezanja. Tako figura dobija oblik, a izgled ostaje elegantan i prirodan.

Vertikalne linije vizuelno izdužuju figuru

Detalji poput raskopčanog sakoa, dugog kardigana, haljine sa V-izrezom ili duže ogrlice stvaraju efekat izdužene siluete. Pogled se prirodno kreće odozgo nadole, zbog čega tijelo djeluje skladnije i vitkije.

Ne zaboravite da naglasite struk

Mnoge žene izbjegavaju kaiševe misleći da će tako sakriti stomak, ali istina je često baš suprotna. Haljina na preklop, pantalone sa visokim strukom ili diskretno naglašen kaiš mogu potpuno promijeniti proporcije i učiniti figuru ženstvenijom.

илу-хороскоп-01072026

Zanimljivosti

Jedan znak će u julu biti apsolutni miljenik sudbine: Sve će im ići od ruke

Materijal je važan kao i kroj

Veoma tanke i rastegljive tkanine često ističu svaki dio tijela. S druge strane, kvalitetan pamuk, lan, teksas ili čvršći materijali ljepše padaju, oblikuju siluetu i ostavljaju mnogo elegantniji utisak.

Crna nije jedina boja koja sužava

Iako je crna vječni klasik, nije jedini izbor. Tamnoplava, tamnozelena, bordo ili braon imaju sličan efekat, a djeluju sofisticiranije i licu daju topliji izgled.

Završni detalji prave veliku razliku

Pravi model cipela može vizuelno da produži noge, dok pažljivo odabrana torba, minđuše ili ogrlica zaokružuju cijeli stajling. Kao i u modi uopšte, i ovdje važi pravilo da je manje često više.

Новак Ђоковић

Tenis

Poznato u kom terminu Đoković igra sljedeći meč na Vimbldonu

Na kraju, najvažnije je da ne pokušavate da sakrijete svoje tijelo. Umjesto toga, birajte komade koji vam pristaju, u kojima se osjećate udobno i samouvjereno, jer žena ne izgleda najbolje kada obuče najmanji konfekcijski broj, već kada nosi ono u čemu se osjeća lijepo.

(Lepa i srećna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

moda

moda ljeto 2026.

višak kilograma

Odjeća

Komentari (0)

Pročitajte više

Руски авантуристи и инфлуенсери Ангела Николау и Иван "Вања" Биркус на врху чувеног Емпајер стејт билдинга у Њујорку

Ljubav i seks

Na ivici smrti rekli "da": Filmska prosidba na 443 metra visine završila hapšenjem

1 h

0
vrućina sunce toplota

Svijet

Katastrofa u Holandiji: Od posljedica vrućine umrlo 480 osoba

2 h

0
Вода

Zdravlje

Tokom velikih vrućina nije dovoljno piti samo vodu: Šta tijelu nedostaje kada se znojimo?

2 h

0
Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Region

Turisti u Hrvatskoj neće moći noću da kupuju alkohol?

2 h

0

Više iz rubrike

Мода фармерке наочаре

Stil

Pantalone koje su apsolutni hit ljeta: Moderne i udobne, pristaju svakoj ženi

2 d

0
Дјевојка у наранџастој мајици и пуштеном смеђом косом стоји у шуми и држи се за грану.

Stil

Izaberite prave komade odjeće: Kako izgledati sređeno i tokom vrelih dana?

3 d

0
Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.

Stil

Zaboravite na haljinu u bijeloj boji: Ovo će biti trend ljeta

1 sedm

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Stil

Šminkerka objasnila kako odabrati pravu nijansu rumenila

1 sedm

0

  • Najnovije

18

58

Centralne vijesti, 02.07.2026.

18

55

Pomjera se utakmica Hrvatska - Portugalija? Stiglo hitno upozorenje

18

46

Greške u oblačenju koje vizuelno dodaju kilograme: Ovo trebate izbjegavati

18

36

Nestao ribar iz BiH: Potraga i u Hrvatskoj

18

29

Pronađena tijela majke i sina: Stradali tokom planinarenja?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima