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Šminkerka objasnila kako odabrati pravu nijansu rumenila

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 13:59

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Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка
Foto: RedWolf/Pexels

Koliko puta ste izašli iz parfimerije uvjereni da ste konačno pronašli savršeni puder, samo da biste se kod kuće pogledali u ogledalo i shvatili da ste pogriješili nijansu?

Odjednom ste ili previše tamni, ili previše žuti, ili vam lice izgleda potpuno odvojeno od vrata.

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Većina ljudi tada pomisli da jednostavno "ne umije da izabere boju pudera". Međutim, istina je mnogo banalnija – i skoro svi prave istu grešku koja potpuno pokvari utisak o puderu još u prodavnici. Najčešća navika je da se puder, korektor ili rumenilo testiraju na ruci. Djeluje praktično, brzo i higijenski, ali upravo tu nastaje problem.

Koža na šaci i podlaktici gotovo nikada nije ista kao koža na licu. Ruke su češće izložene suncu, brže tamne i imaju drugačiji podton. Zbog toga nijansa koja "legne" na ruci može na licu izgledati potpuno neprirodno. Drugim riječima – ne testirate proizvod na pravom mjestu.

Gdje se zapravo testira puder?

Ako želite realnu sliku, puder se uvijek provjerava duž linije vilice ili na spoju lica i vrata.

Tu se najjasnije vidi da li se nijansa stapa sa kožom ili pravi razliku. Idealna boja je ona koja "nestaje" u koži i ne ostavlja jasan prelaz. Kod korektora pravilo je slično – umjesto ruke, bolje je testirati ga ispod oka ili na dijelu obraza, gdje se vidi kako reaguje na prirodan ton kože i podočnjake.

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Naravno, testiranje u parfimeriji mora da bude bezbjedno. Najbolje je koristiti jednokratne aplikatore.

Zatim se nanosi na kožu koja je čista, uz minimalan kontakt. Kod proizvoda u kamenu ili rumenila, gornji sloj se često može blago ukloniti ili dezinfikovati, ukoliko je to omogućeno u radnji.

(Blic Žena)

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šminkanje

savjeti za šminkanje

šminka

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