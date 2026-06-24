Zakazala tri velika koncerta: Aleksandra Prijović stiže u BiH

Autor:ATV redakcija
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Regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović planira turneju po Bosni i Hercegovini.
Kako je najavljeno, planirano je tri koncerta.
Prvi je zakazan za 24. jul na stadionu Ledinci u Bijeljini.
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Drugi koncert će se održati 2. avgusta u Mostaru. Koncert je zakazan u SRC Kantarevac.
U Banjaluci, 22. avgusta na tvrđavi Kastel, održaće se treći najavljeni koncert.
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