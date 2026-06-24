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Zakazala tri velika koncerta: Aleksandra Prijović stiže u BiH

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 15:00

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Александра Пријовић пјевачица
Foto: YouTube/Screenshot

Regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović planira turneju po Bosni i Hercegovini.

Kako je najavljeno, planirano je tri koncerta.

Prvi je zakazan za 24. jul na stadionu Ledinci u Bijeljini.

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Drugi koncert će se održati 2. avgusta u Mostaru. Koncert je zakazan u SRC Kantarevac.

U Banjaluci, 22. avgusta na tvrđavi Kastel, održaće se treći najavljeni koncert.

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Aleksandra Prijović

koncert

Bosna i Hercegovina

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