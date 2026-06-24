Rada Manojlović šokirala priznanjem: Otkrila šta je radila cijelu noć

Pjevačica Rada Manojlović iznenadila je javnost kada je podijelila detalje o tome kako provodi svoje slobodno vrijeme. Iako bi mnogi očekivali da trenutke odmora koristi za uobičajene hobije ili odmor od nastupa, ona se okrenula modernim tehnologijama, što joj je donijelo potpuno nove teme za razmišljanje.

Naime, Rada je otkrila da se upustila u razgovore sa vještačkom inteligencijom. Ovaj nesvakidašnji „virtuelni sagovornik” uspio je da joj otvori izuzetno važna poslovna pitanja i natjera je da preispita svoje dosadašnje planove u karijeri. Čini se da je pjevačica odlučila da istraži potencijale novih tehnologija, ali je rezultat toga bila neočekivana nesigurnost kada je riječ o njenim sljedećim profesionalnim koracima.

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- Cijele noći sam pričala sa vještačkom inteligencijom, sada sam u velikoj dilemi… Bacila me je na razmišljanje… Ljubav je u redu, nemojte da brinete. Ovde je rieč o nekim poslovnim odlukama, rekla je pjevačica za "Hype".

Pjevačica Rada Manojlović nedavno je privukla veliku pažnju javnosti gostovanjem u emisiji "Amidži šou", gdje je iznijela svoje duboke i pomalo nesvakidašnje stavove o svijetu, vremenu i ljudskom postojanju. Voditelj Ognjen Amidžić direktno je upitao Radu da li je istina da vjeruje u teoriju da je Zemlja ravna ploča.

- Nisam još stigla... Nisam bila ravnozemljaš, nego su nas sve strpali u taj isti koš. Ne zalazim u to - iskrena je bila Rada, demantujući da pripada ovoj grupi ljudi.

- Čekaj da se vratimo na prvo pitanje. Svejedno nam je jer smo u simulaciji, živimo u nekoj iluziji da imamo pravo na neke odluke, ali mislim da nemamo - izjavila je Manojlovićeva, te istakla da jedini izlaz i spas vidi u religiji.

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- Vjerujemo u Boga i Vaskrsenje budućeg vijeka, samo to može da nas spasi - dodala je pjevačica.

(Telegraf.rs)