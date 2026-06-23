Nataša Aksentijević o Melini: Ne možeš na dijelove svoje prošlosti da se ljutiš

Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević oplela je po kreatorki Melini Džinović nakon što se udala za milionera u Monaku poslije razvoda od pjevača Harisa Džinovića.

Naime, Nataša je u šaljivom stilu prokomentarisala kako je Haris pričao o bivšoj supruzi i navela da nema potrebe da se Melina ljuti na priče o njenom nekadašnjem životu.

- Kako ne znam ko je, znam iz medija, ono „on je davao, a ona je uzela“ (smijeh). Čekaj, što se naljutila? Pa ne možeš na dijelove svoje prošlosti da se ljutiš, to je bez veze. Plus dvoje djece. Onda govoriš tu o sebi – što si onda tolike godine bila tu ako se sad ljutiš? Ne znam, bez veze, stvarno - izjavila je Nataša za Alo.

(informer)