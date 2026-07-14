Vlada Srpske uplatila doprinose radnicima više firmi

Vlada Republike Srpske uplatila je novac za doprinose za radnike više firmi kojima ta sredstva nisu izmirena. Ukupna sredstva za ove namjene iznose 92.880 KM.

"Navedenom odlukom, sredstva se raspoređuju za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 16 radnika KP 'Sinjakovo' a.d. Jezero u iznosu od 27.307 KM, kao i za djelimičnu uplatu doprinosa za 167 radnika GP 'Knegrad' a.d. u stečaju iz Kneževa u iznosu od 19.784 KM", saopšteno je iz Vlade Srpske.

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Dodaje se da je preostalih 45.788 KM obezbijeđeno za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za šest radnika iz pet preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u periodu od 1. januara do 30. aprila 2026. godine.

"Uplatom navedenih sredstava ovi radnici ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju", ističe se u saopštenju.

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Vlada je pozvala radnike za koje je izvršena uplata sredstava, a koji ovom uplatom ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda za PIO, u nadležnoj poslovnici Fonda.