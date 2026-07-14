Cijena nafte divlja nakon iranske odmazde u Moreuzu

Cijene nafte ponovo značajno rastu nakon treće uzastopne noći američkih vazdušnih udara na Iran i odmazdi koje Teheran izvodi u Ormuskom moreuzu i zemljama regiona u kojima se nalaze vojne baze SAD.

Skaj njuz navodi da je sinoćna objava američkog predsjednika Donalda Trampa da želi da SAD budu „čuvari“ plovnog puta kroz Ormuski moreuz i da svim brodovima naplaćuju taksu od 20 odsto za zaštitu te pomorske rute od iranskih napada doprinijela rastu cijene sirove nafte.

Iranski napadi na tankere tokom protekle noći u moreuzu dodatno su uticali na to, pošto je ključna ruta za isporuku nafte i gasa brodovima ponovo van upotrebe, barem kratkoročno gledano.

Petina svjetskih isporuka ovih energenata prolazi Ormuskim moreuzom, uključujući iranski izvoz nafte i gasa, za koji je Tramp kazao da će ga ponovo blokirati zabranom ulaska i izlaska tankera iz luka na jugu Irana.

Ova blokada stupa na snagu večeras u 22.00 časa po vremenu u Srbiji.

Barel opet skoro 85 dolara

Barel sirove nafte tipa Brent, čija je cijena referentna za cijeli svijet, za buduće isporuke (fjučersi) prodaje se od jutros za nešto manje od 85 dolara.

To je oko 13 dolara više od cijene prije početka rata SAD i Izraela protiv Irana, ali je i dalje znatno ispod vrhunca tokom ovog sukoba, kada je probijena granica od 120 dolara.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je da je jedan član posade poginuo, a nekoliko njih povrijeđeno nakon što su dva tankera pogođena iranskim raketama u Ormuskom moreuzu.

Navodi se da je poginuli član posade bio Indijac, dok je ranjeno osam drugih – šest Indijaca i dva Ukrajinca, od kojih četvoro ima teške povrede.

Napad u teritorijalnim vodama Omana

Ministarstvo je saopštilo da su se vazdušni udari dogodili u južnom dijelu tog plovnog puta, u teritorijalnim vodama Omana, te osudilo „drski napad“ i „jasno kršenje međunarodnog prava“.

– Država (UAE) zadržava puno pravo da odgovori na ovu eskalaciju i da preduzme sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoju teritoriju, narod i stanovnike, čime bi osigurala očuvanje svog suvereniteta, bezbjednosti i stabilnosti, te zaštitila svoje interese i nacionalne kapacitete. Ministarstvo ističe da je u stanju visoke pripravnosti i potpuno spremno da se suoči sa svim prijetnjama i preduzme sve neophodne mjere kako bi se čvrsto suprotstavilo svemu što ima za cilj podrivanje bezbjednosti i stabilnosti države – navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane UAE.

Ovo saopštenje uslijedilo je ubrzo nakon što je američka vojska započela treću uzastopnu noć vazdušnih udara na Iran.

Centralna komanda američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su napadi pokrenuti po naredbi Trampa i da će trupe SAD „nastaviti da nameću visoku cijenu iranskim snagama i umanjuju njihovu sposobnost da napadaju nevine civile i komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu“.

Američka vojska je kasnije objavila da je „uspješno pogodila“ ciljeve u Bušeru, Ča Baharu, Džasku, Konaraku, Abu Musi i Bandar Abasu.

(Kurir)