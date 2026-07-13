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Novi problem: Cijene nafte skočile nakon udara u Zalivu

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 07:48

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte skočile su rano jutros nakon što je Iran tokom jučerašnjeg dana proširio napade na zemlje Zaliva poslije udara Sjedinjenih Američkih Država, što ugrožava isporuke energenata kroz Ormuski moreuz.

Fjučersi nafte Brent porasli su za 2,67 dolara, odnosno 3,51 odsto, na 78,68 dolara do 22.04 časa po GMT-u, dok je američka nafta Vest Teksas intermidijet (WTI) dostigla cijenu od 73,89 dolara po barelu, što predstavlja rast od 2,48 dolara, odnosno 3,47 odsto, javio je Rojters.

Ормуски мореуз

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Nafta

Ormuski moreuz

Iran

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